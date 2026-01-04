"تسونامي ناعم".. النساء نصف زوار الإمارات في 2025

قفزت طلبات التأشيرات المقدمة من النساء في دولة الإمارات بشكل كبير، حيث يسافر عدد متزايد من النساء إلى البلاد. ووفقاً لخبراء السفر، فإن هذا يعكس تحولاً أوسع في توجهات التنقل العالمي.

وقالت أناستازيا يانشينكو، الرئيسة التنفيذية لوكالة "ذا فيزا سيرفيسز" (The Visa Services): "إننا نشهد تحولاً واضحاً في اتجاهات السفر بين سكان الإمارات، مع تقدم المزيد من النساء بطلبات للحصول على تأشيرات عاماً بعد عام". وأضافت: "في عام 2024، شكلت النساء 34.5% من إجمالي المتقدمين للحصول على تأشيرات، لكن هذا الرقم قفز بشكل ملحوظ ليصل إلى 45.5% في عام 2025. وفي المقابل، انخفضت حصة المتقدمين من الذكور من 65.5% إلى 54.4% خلال الفترة نفسها".

وأشارت يانشينكو إلى أن هذا الارتفاع يعكس الاستقلال المالي المتزايد للمرأة، ومعايير السلامة القوية في دولة الإمارات، والوصول إلى قدرة أكبر على التنقل العالمي. وقالت: "بالنسبة للعديد من النساء اليوم — وخاصة المؤثرات ورائدات الأعمال وصانعات المحتوى — فإن السفر يتجاوز كونه مجرد ترفيه؛ إنه جزء أساسي من أسلوب حياتهن وعملهن ونموهن الشخصي".

ويتوسع قطاع السياحة في دولة الإمارات بشكل سريع، حيث من المتوقع أن تكون الدولة قد استقبلت 27.6 مليون زائر دولي في عام 2025 — وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.6% عن العام السابق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بناء المسارات المهنية في الإمارات

بعيداً عن الزيارات قصيرة المدى، يقول الخبراء إن عدداً متزايداً من النساء يختارن البقاء وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في دولة الإمارات.

ووفقاً لمحمد سفير، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز" (Smart Travels)، فإن هذا الاتجاه كان واضحاً أيضاً في الطلبات التي يتلقونها للوظائف الشاغرة. وقال: "هناك عدد متزايد من المتقدمين من النساء. الكثير منهن ينتقلن إلى الإمارات بشكل مستقل دون عائلاتهن، ويتطلعن إما للعمل هنا أو لتأسيس أعمالهن الخاصة".

واتفقت آراء فيروز خان، الرئيس التنفيذي لشركة "أرابيان بيزنس" (Arabian Business)، مع هذا الطرح، حيث قال: "لقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يتقدمن بطلبات للحصول على تأشيرات. في السابق، كانت معظم النساء العازبات اللواتي يأتين إلى الإمارات بحثاً عن عمل ينتمين بشكل أساسي إلى الدول الآسيوية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، رأينا نساء من جميع أنحاء العالم يخترن الإمارات كوجهة يبحثن فيها عن بدء مسيرتهن المهنية".

مكان آمن للسفر والنمو

وفقاً للخبراء، كان الأمن والأمان في البلاد أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار النساء القدوم إلى الإمارات. وقالت أناستازيا: "تمثل السلامة عادةً الأولوية القصوى، خاصة بالنسبة لمن يسافرن بمفردهن. تختار العديد من النساء رحلات منسقة بعناية تشعرهن بأنها هادفة ومثرية. كما أن السفر من أجل العافية والرعاية الذاتية في ازدياد".

وأضاف فيروز أن تغير مواقف "جيل زد" (Gen Z) كان أيضاً عاملاً في جذب النساء إلى الإمارات. وقال: "تركز معظم النساء الشابات على مسيرتهن المهنية وطموحاتهن للنمو. الإمارات هي المكان المثالي لذلك؛ حيث يمكنهن العمل بجد وتأمين مستقبلهن هنا".

من جانبه، أشار سفير إلى أن الإمارات توفر أيضاً وفرة من الفرص. وقال: "بالنسبة للنساء اللواتي يبحثن عن مكان للسفر أو لتأسيس قاعدة لهن، فإن الإمارات خيار مثالي. هناك العديد من الفرص المختلفة فيما يتعلق بالوظائف أو ريادة الأعمال. معظم الشركات الدولية لديها فروع هنا، وهناك بيئة داعمة جداً لرواد الأعمال، والبنية التحتية لا يعلى عليها".