تسوق وتبرّع : تعاونية الشارقة تطلق التبرع عبر "نقاط البيع"

وقعت تعاونية الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الشارقة الخيرية تهدف إلى تمكين العملاء من التبرع مباشرة عبر أجهزة نقاط البيع في جميع فروع التعاونية، في خطوة نوعية تسعى إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق المشاركة في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية داخل إمارة الشارقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الجهتين لتوظيف الحلول التقنية الحديثة في تسهيل عملية التبرع وربطها بالأنشطة اليومية للأفراد، بما يعكس التزامهما بتعزيز ثقافة العطاء المستدام والعمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والابتكار.

وفي هذا السياق، أكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من التزام التعاونية بدورها المجتمعي في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مبتكرًا يدمج بين التكنولوجيا والعمل الخيري. وقال: "نعتز بهذه الشراكة التي تتيح لعملائنا المساهمة في العمل الإنساني بسهولة ويسر، بما يعكس القيم النبيلة الراسخة في مجتمعنا. إن تمكين التبرع عبر أجهزة نقاط البيع خطوة رائدة تسهّل فعل الخير وتجعل من العطاء ممارسة يومية مستدامة."

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إتاحة قناة آمنة ومباشرة للتبرع عبر أنظمة نقاط البيع في فروع تعاونية الشارقة، ما يتيح للعملاء المساهمة في دعم المشاريع الخيرية بسهولة وسرعة أثناء تسوقهم، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية في إدارة التبرعات، وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة ضمن أعلى معايير والالتزام.

وأضاف: أن تنفيذ المشروع اعتمد على تطوير نظام تقني متكامل يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة في جمع وتحويل التبرعات. وقال: "تم تصميم النظام ليتكامل مباشرة مع أنظمة جمعية الشارقة الخيرية، ما يتيح متابعة فورية وشفافة لكل العمليات، ويعزز من كفاءة الإجراءات ويجعل التبرع عملية رقمية موثوقة وسلسة. هذه المبادرة تعكس دور التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني، وتدعم توجهنا نحو التحول الرقمي في جميع عملياتنا التشغيلية والاجتماعية."