تسوق وتبرّع : تعاونية الشارقة تطلق التبرع عبر "نقاط البيع"

وقعت تعاونية الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الشارقة الخيرية تهدف إلى تمكين العملاء من التبرع مباشرة عبر أجهزة نقاط البيع في جميع فروع التعاونية، في خطوة نوعية تسعى إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق المشاركة في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية داخل إمارة الشارقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الجهتين لتوظيف الحلول التقنية الحديثة في تسهيل عملية التبرع وربطها بالأنشطة اليومية للأفراد، بما يعكس التزامهما بتعزيز ثقافة العطاء المستدام والعمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والابتكار.
وفي هذا السياق، أكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من التزام التعاونية بدورها المجتمعي في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مبتكرًا يدمج بين التكنولوجيا والعمل الخيري. وقال: "نعتز بهذه الشراكة التي تتيح لعملائنا المساهمة في العمل الإنساني بسهولة ويسر، بما يعكس القيم النبيلة الراسخة في مجتمعنا. إن تمكين التبرع عبر أجهزة نقاط البيع خطوة رائدة تسهّل فعل الخير وتجعل من العطاء ممارسة يومية مستدامة."
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إتاحة قناة آمنة ومباشرة للتبرع عبر أنظمة نقاط البيع في فروع تعاونية الشارقة، ما يتيح للعملاء المساهمة في دعم المشاريع الخيرية بسهولة وسرعة أثناء تسوقهم، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية في إدارة التبرعات، وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة ضمن أعلى معايير والالتزام.
وأضاف: أن تنفيذ المشروع اعتمد على تطوير نظام تقني متكامل يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة في جمع وتحويل التبرعات. وقال: "تم تصميم النظام ليتكامل مباشرة مع أنظمة جمعية الشارقة الخيرية، ما يتيح متابعة فورية وشفافة لكل العمليات، ويعزز من كفاءة الإجراءات ويجعل التبرع عملية رقمية موثوقة وسلسة. هذه المبادرة تعكس دور التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني، وتدعم توجهنا نحو التحول الرقمي في جميع عملياتنا التشغيلية والاجتماعية."
من جهته أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن إطلاق هذه المبادرة هو استمرار للتعاون القائم بين خيرية وتعاونية الشارقة، مشيرا أن قيمة هذه المبادرة تكمن فيما تحمله من تعزيز للشراكة المجتمعية بين مؤسسات العمل الخيري والقطاع التجاري في الإمارة، إذ أنها تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الأعمال الإنسانية بطريقة سهلة ومباشرة عبر التبرع عند صناديق الدفع في فروع جمعية الشارقة التعاونية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
وقال ابن خادم إن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس الرؤية التنموية والإنسانية للشارقة التي تضع خدمة الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن الجمعية تؤمن بأن العمل الخيري لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع، وأن توفير وسائل مبتكرة للتبرع يسهم في إشراك المجتمع بمختلف فئاته في دعم الأسر المتعففة والمحتاجين داخل الدولة وخارجها، مؤكدا أن التبرعات التي سيتم جمعها من خلال هذه المبادرة ستوجه لدعم المشاريع الإنسانية المستدامة مثل التعليم والعلاج والإغاثة والإسكان، متوجها بالشكر الجزيل إلى جمعية الشارقة التعاونية والقائمين عليها نظير ما يقدمونه من دعم في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري وهذه الشراكة هي تأكيد
ووفقًا لبنود الاتفاق، سيتم تخصيص حساب مصرفي رسمي باسم جمعية الشارقة الخيرية لتحويل التبرعات إليه بشكل دوري، على أن تظهر مبالغ التبرع كبند مستقل في الفاتورة تحت عبارة: "تم جمعه نيابة عن جمعية الشارقة الخيرية – غير خاضع لضريبة القيمة المضافة." كما سيتم إعداد تقارير شهرية تفصيلية تشمل إجمالي التبرعات وعدد العمليات والمبالغ التي تم جمعها من كل فرع، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
ويجسد هذا التعاون بين تعاونية الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاع التعاوني والقطاع الخيري في الدولة، ويمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية من خلال حلول ذكية ومستدامة تعزز من مشاركة الأفراد في دعم الأعمال الإنسانية والتنموية.