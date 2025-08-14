تسهيلاً للمواطنين.. تجديد جواز السفر قبل عام من صلاحيته

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات تجديد جوازات سفرهم قبل عام واحد من انتهاء صلاحيتها بدلاً من ستة أشهر، اعتباراً من 18 أغسطس 2025.
وتتيح هذه الخطوة، التي أعلن عنها رئيس الهيئة علي محمد الشامسي، للمواطنين الذين تصل صلاحية جوازات سفرهم إلى 12 شهراً أو أقل، إمكانية الوصول إلى خدمة التجديد عبر منصة الخدمات الذكية.
وقال الشامسي إن القرار يهدف إلى مساعدة المواطنين على التخطيط المسبق لسفرهم، وإنجاز المعاملات الرسمية بكفاءة أكبر، وتوسيع نطاق استخدام خدمات الهوية الرقمية.
وأضاف أن جواز السفر الإماراتي يُعدّ من بين الأقوى عالميًا، وهذه الخطوة تُعزز مكانته العالمية، وتجعل عملية إصدار وتجديد جواز السفر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن هذا التغيير يأتي في إطار جهود أوسع لتقديم خدمات حكومية استباقية وسهلة الاستخدام وتحسين نوعية حياة المواطنين.
صُنِّف جواز سفر الإمارات العربية المتحدة ضمن أقوى 10 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2025، حيث يتيح لحامليه دخول 184 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، متقدمًا مركزًا واحدًا عن العام الماضي، وفقًا لشركة هينلي وشركاه. وقد شهد التصنيف تحسنًا مطردًا، من المركز الخامس عشر في عامي 2022 و2023 إلى المركز الحادي عشر في عامي 2024 و2025، ثم المركز الثامن في عامي 2025.
كما تم تمديد صلاحية جوازات السفر الإماراتية إلى 10 سنوات للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، وهي خدمة متاحة منذ 8 يوليو 2024. في السابق، كانت صلاحية جوازات السفر خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
