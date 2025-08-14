تسهيلاً للمواطنين.. تجديد جواز السفر قبل عام من صلاحيته

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات تجديد جوازات سفرهم قبل عام واحد من انتهاء صلاحيتها بدلاً من ستة أشهر، اعتباراً من 18 أغسطس 2025.

وتتيح هذه الخطوة، التي أعلن عنها رئيس الهيئة علي محمد الشامسي، للمواطنين الذين تصل صلاحية جوازات سفرهم إلى 12 شهراً أو أقل، إمكانية الوصول إلى خدمة التجديد عبر منصة الخدمات الذكية.

وقال الشامسي إن القرار يهدف إلى مساعدة المواطنين على التخطيط المسبق لسفرهم، وإنجاز المعاملات الرسمية بكفاءة أكبر، وتوسيع نطاق استخدام خدمات الهوية الرقمية.

وأضاف أن جواز السفر الإماراتي يُعدّ من بين الأقوى عالميًا، وهذه الخطوة تُعزز مكانته العالمية، وتجعل عملية إصدار وتجديد جواز السفر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا التغيير يأتي في إطار جهود أوسع لتقديم خدمات حكومية استباقية وسهلة الاستخدام وتحسين نوعية حياة المواطنين.