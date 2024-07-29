تسليم المجرم فيصل تقي إلى هولندا بجهود شرطة دبي

كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، عن أن شرطة دبي ساعدت في تسليم المجرم المطلوب "فيصل تقي" إلى هولندا.

حيث يوصف المواطن الهولندي، بأنه "هدف ذو قيمة عالية"، فهو زعيم المنظمة الإجرامية "ملائكة الموت" وهو مطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية لعدة جرائم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

واعتقل والده رضوان تقي في دبي عام 2019 وكان زعيماً لـ”ملائكة الموت” آنذاك. وكان يعيش في فيلا فاخرة منذ عام 2016، ودخل الإمارات بهوية مزورة.