تسليم المجرم فيصل تقي إلى هولندا بجهود شرطة دبي
كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، عن أن شرطة دبي ساعدت في تسليم المجرم المطلوب "فيصل تقي" إلى هولندا.
حيث يوصف المواطن الهولندي، بأنه "هدف ذو قيمة عالية"، فهو زعيم المنظمة الإجرامية "ملائكة الموت" وهو مطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية لعدة جرائم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
واعتقل والده رضوان تقي في دبي عام 2019 وكان زعيماً لـ”ملائكة الموت” آنذاك. وكان يعيش في فيلا فاخرة منذ عام 2016، ودخل الإمارات بهوية مزورة.
وفي ذلك الوقت لم يكن لدى هولندا ودبي معاهدة لتسليم المجرمين. ووقعت الدول اتفاقيتين قضائية وقانونية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية في أغسطس 2021.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، حُكم على رضوان بالسجن المؤبد بسبب سلسلة من جرائم القتل المرتبطة بالعصابات، مما يمثل نهاية لواحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الهولندي.
ويقال إن عصابته الإجرامية مسؤولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة، بما في ذلك الاغتيالات والقتل. وصنفه الإنتربول كواحد من أكثر المجرمين المطلوبين وزعيم إحدى أعنف العصابات في العالم، وعرضت السلطات الهولندية حينها مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وأشاد رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" بالتعاون الأمني لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعترف على وجه التحديد بالدور القيم الذي لعبته شرطة دبي في تسليم المطلوب فيصل تقي.