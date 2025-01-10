تسليم القرضاوي للإمارات من لبنان: تهم تهديد الأمن العام في الواجهة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باحتجاز المدعى عليه "عبد الرحمن القرضاوي" من السلطات اللبنانية بناءً على مذكرة توقيف مؤقتة صدرت بحقه.
ويواجه "عبد الرحمن القرضاوي" تهم ممارسة أنشطة تهدف إلى إثارة الشغب وتقويض الأمن العام.
وصدرت المذكرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - مكتب التحقيقات والبيانات الجنائية، بناء على طلب السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وتؤكد أنها ستلاحق بلا هوادة كل من يشكل خطراً على أمنها الوطني، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء قرار التسليم إثر طلب تسليم رسمي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية في الجمهورية اللبنانية وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة في كلا البلدين.
من هو عبد الرحمن القرضاوي؟
"القرضاوي" هو ناشط معارض مصري مطلوب من قبل القاهرة وهو ابن الزعيم الروحي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين.
كان والده "يوسف القرضاوي" عالماً سنياً بارزاً والزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. سُجن العالم الراحل مرات عدة في مصر بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين. وتوفي في عام 2022 بعد عقود من المنفى في قطر.
وكان القرضاوي منظِّماً سياسياً ضد حكومة الرئيس المصري "حسني مبارك" الذي أطاحت به انتفاضة الربيع العربي في عام 2011.
وأصبح لاحقاً معارضاً صريحاً للرئيس المصري الحالي "عبد الفتاح السيسي" الذي أطاح في عام 2013 بالرئيس المنتخب "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.