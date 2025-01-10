عبد الرحمن القرضاوي (تصوير: أ ف ب)

الإمارات

تسليم القرضاوي للإمارات من لبنان: تهم تهديد الأمن العام في الواجهة

الإمارات تؤكد موقفها الثابت ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها وستلاحق بلا هوادة كل من يشكل خطراً على أمنها الوطني