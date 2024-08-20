تسريع حل النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل

كما يمكن لأي طرف في النزاع الطعن في قرار الوزارة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار. ويؤدي رفع الدعوى إلى تعليق تنفيذ قرار الوزارة حتى يتم الفصل في القضية.

وفي هذا السياق، أوضح "بارني ألمزار"، المدافع عن حقوق المهاجرين المقيم في دبي، قائلاً: "باختصار، توفر اللوائح الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين الوقت والجهد، وتبسط الإجراءات، مما يسهل على المطالبين الحصول على حقوقهم القانونية بشكل أسرع."

المستفيدون من اللوائح الجديدة