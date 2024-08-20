تسريع حل النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن لوائح جديدة تهدف إلى تسريع حل النزاعات بين العمال المنزليين وأصحاب العمل. وتهدف هذه اللوائح إلى "إقامة علاقة عادلة ومنصفة بين الطرفين"، وفقاً لما أكده أحد المدافعين عن حقوق العمال المنزليين والمهاجرين لصحيفة "خليج تايمز".
وبموجب القانون الجديد، سيتم حل النزاعات التي تقل قيمتها عن 50 ألف درهم مباشرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، دون الحاجة لإحالتها إلى المحكمة. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال الإطار الزمني المحدد، ستقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية كملاذ أخير.
كما يمكن لأي طرف في النزاع الطعن في قرار الوزارة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار. ويؤدي رفع الدعوى إلى تعليق تنفيذ قرار الوزارة حتى يتم الفصل في القضية.
وفي هذا السياق، أوضح "بارني ألمزار"، المدافع عن حقوق المهاجرين المقيم في دبي، قائلاً: "باختصار، توفر اللوائح الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين الوقت والجهد، وتبسط الإجراءات، مما يسهل على المطالبين الحصول على حقوقهم القانونية بشكل أسرع."
تعتبر اللوائح الجديدة مفيدة لكل من العمالة المنزلية وأصحاب العمل، حيث سيتم تجنب النزاعات القانونية الطويلة التي تؤثر سلباً على كلا الطرفين.
وأشار المزار: "في السابق، لم يكن لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الصلاحية لإصدار القرارات، حيث كانت النزاعات تُحال فقط إلى المحاكم لعقد جلسات استماع رسمية وإصدار الحكم، وهي عملية كانت تميل لصالح أصحاب العمل لأنهم يستطيعون تحمل معارك قانونية طويلة الأمد".
وأضاف: "الآن، يمكن لوزارة الموارد البشرية والتوطين حل النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل على الفور إذا لم يتجاوز إجمالي المطالبة 50 ألف درهم أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم الامتثال لقرار سابق صادر عن الوزارة"، وأضاف : "تعديلات قوانين العمل في الإمارات هي في جوهرها أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتهدف إلى إقامة علاقة عادلة ومتساوية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، مع الاعتراف بعدم التوازن القائم لصالح أصحاب العمل."
كما أن آلية الحل السريع توفر راحة لأصحاب العمل حيث أنهم لن يكونوا مضطرين لحضور جلسات المحاكم أو المثول أمام القاضي.
أثنت "أناليزا فيلاو"، البالغة من العمر 52 عاماً، إحدى مؤسسي ورئيسة نادي "كاسامباهاي الفلبيني" (FKC)، وهي منظمة تضم حوالي 100 مربية وعاملة منزلية في دبي، على الصلاحيات الجديدة التي مُنحت لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وقالت: "نحن أكثر تفاؤلاً الآن لأنه أصبح بإمكان الوزارة حل مشكلاتنا واهتماماتنا على الفور. نعرف الآن أين نتوجه والإجراءات أصبحت أبسط بكثير، على عكس السابق حيث كنا نشعر بالارتباك ولا نعرف إلى أين نذهب.".
وأضافت فيلاو: "من جانبنا، سنعمل على نشر الوعي حول هذه اللوائح الجديدة. وسنخبر أعضاءنا والعاملات المنزليات الأخريات أيضاً أنه بإمكانهن بسهولة التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لأي شكاوى أو مشكلات يواجهنها في مكان عملهن".
وفي السياق نفسه، أوضح ألمزار، وهو مدير قسم الشركات والتجارة في "جلف لو"، أن العمالة المنزلية أصبحت الآن قادرة على متابعة الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين. وأضاف: "إذا كانوا في السابق يترددون في رفع دعوى بسبب التكلفة والوقت الطويل المرتبط بالإجراءات القضائية الرسمية، فيمنكهم الآن ببساطة تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين."
وأشار ألمزار: "في حالات بسيطة، إذا استعنت بمحامٍ، فإن الحد الأدنى للأتعاب قد يصل إلى حوالي 15,000 درهم، وبعض القضايا لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ بكثير. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن قضايا العمل معفاة من الرسوم القضائية، إلا أن حوالي 50% من القضايا تُهمل من قبل العمالة المنزلية لعدم توفر الموارد الكافية لخوض محاكمة قضائية طويلة."
وأضاف: "التعديل في صلاحيات وزارة الموارد البشرية والتوطين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في مكان العمل. فهو يحمي العمالة المنزلية ويتماشى مع التغييرات في قانون العمل الإماراتي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام."
نعم، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يجوز لأي طرف من أطراف النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية للطعن في قرار الوزارة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره، ثم تحدد المحكمة جلسة خلال ثلاثة أيام عمل، ويعتبر حكم المحكمة الابتدائية نهائياً، وسيؤدي رفع الدعوى إلى تعليق تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومع ذلك، يعبر ألمزار عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سريع "لضمان رفاه العمالة المنزلية، الذين أصبح لديهم الآن منصة أكثر سهولة للوصول إلى العدالة."