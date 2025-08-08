تسجيل مخالفة جمع المحار من محمية بحرية بأبوظبي

صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية والبحرية أو القيام بأنشطة تؤدي إلى القضاء عليها.

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً طبيعياً للأنواع الحيوانية والنباتية نتيجة زيادة أو نمو تلك الأنواع.

إدخال الأنواع الأجنبية إلى المحمية.

تلويث التربة أو المياه أو الهواء في المحمية.

مناورات عسكرية وتمارين رماية.

قطع الأشجار أو تآكل التربة.

الأنشطة الترفيهية والترويحية والرياضية التي قد تؤدي إلى القتل أو الضرر أو يكون لها تأثير سلبي على الحياة الطبيعية.