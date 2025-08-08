تسجيل مخالفة جمع المحار من محمية بحرية بأبوظبي

سجلت سلطات أبوظبي مخالفة بيئية في محمية بحرية تتعلق بجمع المحار. وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن أي مخالفة داخل المناطق المحمية تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
المحمية البحرية هي منطقة محمية تُعنى بحماية الكائنات المائية والتنوع البيولوجي. تُحظر فيها الأنشطة البشرية، كالصيد والقنص، حفاظًا على البيئة البحرية الطبيعية.
وفقًا لبيئة أبوظبي، فإن المناطق البحرية المحمية التالية هي:
رأس غنادة
منتزه السعديات البحري الوطني
محمية مراوة البحرية للمحيط الحيوي
محمية الياسات
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023، فإن ممارسة أنشطة الغوص بغرض الصيد واستغلال الثروات المائية الحية دون الحصول على ترخيص صادر من الجهة المختصة يعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم للمرة الأولى.
فيما يتعلق بالمناطق البحرية المحمية، قد تُفرض غرامات إضافية. ووفقًا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، تُحظر الأنشطة التالية في المحميات الطبيعية:
صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية والبحرية أو القيام بأنشطة تؤدي إلى القضاء عليها.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً طبيعياً للأنواع الحيوانية والنباتية نتيجة زيادة أو نمو تلك الأنواع.
إدخال الأنواع الأجنبية إلى المحمية.
تلويث التربة أو المياه أو الهواء في المحمية.
مناورات عسكرية وتمارين رماية.
قطع الأشجار أو تآكل التربة.
الأنشطة الترفيهية والترويحية والرياضية التي قد تؤدي إلى القتل أو الضرر أو يكون لها تأثير سلبي على الحياة الطبيعية.
كل ما يمكن أن يخل بالتوازن الطبيعي لهذه المحميات