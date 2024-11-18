تسجيل حقوق ألعاب الفيديو في الإمارات ضرورة لحماية الملكية الفكرية

في عالم اليوم ذي الطابع الرقمي، إذا كانت لديك فكرة جديدة للعبة فيديو، يجب عليك التفكير في تسجيلها لحماية الحقوق الفكرية والأعمال الإبداعية الخاصة بك ضد أي تعد.