تسجيل حقوق ألعاب الفيديو في الإمارات ضرورة لحماية الملكية الفكرية
في عالم اليوم ذي الطابع الرقمي، إذا كانت لديك فكرة جديدة للعبة فيديو، يجب عليك التفكير في تسجيلها لحماية الحقوق الفكرية والأعمال الإبداعية الخاصة بك ضد أي تعد.
ودعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أصحاب أفكار ألعاب الفيديو إلى المسارعة بتسجيل حقوقهم، للمساهمة في تطوير ونمو صناعة ألعاب الفيديو وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وقالت في منشور على موقع اكس: "إن تسجيل حقوق المؤلف لألعاب الفيديو هي عملية هامة تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الابتكار والتنوّع في هذا المجال."
إليك كيفية القيام بذلك:
الخطوات
قم بزيارة موقع moec.gov.ae أو تطبيق الوزارة الذكي ثم انتقل إلى الخدمات الإلكترونية
اختر خدمة تسجيل حقوق المصنفات الفكرية
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو بيانات حسابك على موقع الوزارة
قم بتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة
ادفع الرسوم
سيخضع طلبك لعملية تدقيق ومراجعة من قبل الوزارة
في حال تم استيفاء جميع الشروط، سيتم إصدار شهادة
المستندات المطلوبة
بالنسبة للأفراد:
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية للمؤلفين (من الجهتين)
خطاب تفويض بالتسجيل إذا كان مقدم الطلب يتصرف نيابة عن مجموعة من المؤلفين
للشركات والجهات الحكومية:
خطاب تفويض بالتسجيل
توكيل رسمي للمؤلف أو الشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً
مدة الخدمة
في المتوسط، تستغرق العملية ثلاثة أيام عمل ويمكن تقديم الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
التكلفة والرسوم
تبلغ رسوم تسجيل الفكرة لكل فرد 50 درهماً، في حين تبلغ رسوم تسجيل الفكرة لكل شركة أو مؤسسة 200 درهم.
الشروط والمتطلبات
يمكن تقديم الطلبات من قبل المؤلف أو مالك الحقوق أو وكلائهم الذين يقدمون الوثائق المطلوبة.
التصرف في حالة التعدي
وفي حال رغبة الأفراد أو الشركات أو المنشآت في تقديم شكوى بشأن تعدي على حقوق الملكية الفكرية، فيمكنهم القيام بذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو التطبيق الذكي من خلال الخدمات الإلكترونية.
وتستغرق عملية التدقيق خمسة أيام عمل في المتوسط، ويطلب من الأفراد دفع 100 درهم، بينما تبلغ رسوم الخدمة للشركات والمؤسسات 350 درهماً.
يتعين على مقدمي الطلبات تقديم مستندات تثبت أهليتهم لتقديم الشكوى ومستندات تشير إلى كيفية انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم مستندات تثبت ملكيتهم للأعمال الفكرية.
إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، فيجب عليه تقديم ما يثبت ملكية موكله للأعمال الفكرية فيمل يتعلق بموضوع الشكوى.