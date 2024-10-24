تزويد مساجد في الدولة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم الخميس أن بعض المساجد في الإمارات ستحتوي قريباً على محطات شحن للسيارات الكهربائية.
أطلقت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع كفاءة الطاقة في المساجد.
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المباني.
وأضاف البيان أن ذلك يساهم أيضاً في تعزيز مبادرات التنقل الأخضر وتوفير البنية التحتية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حصلت شركتان في القطاع الخاص على تراخيص لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية.
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خلال معرض جيتكس العالمي 2024 عن إصدار أول رخص مستقلة لشركتي "تسلا" و "UAEV" كمشغل لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي .