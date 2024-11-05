تزايد المشاركة الأميركية في الانتخابات الرئاسية من الإمارات

قالت: "كل ما علينا فعله هو التسجيل مسبقاً وإضافة معلوماتنا حتى نستلم بطاقة اقتراع في بريدنا الإلكتروني، ثم نملأها ونرسلها مرة أخرى. إن العملية لا يمكن أن تكون أسهل مما هي عليها الآن. لكن الأمر قد يكون صعباً أيضاً لأن القواعد تختلف بحسب الولاية. بعض الولايات مثل نيفادا تجعل الأمر سهلاً وسلساً للغاية للأشخاص الذين يعيشون في الخارج، ولكن هناك ولايات أخرى تتطلب منك إرسال نسخة من بطاقة اقتراعك بالبريد، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً في بعض الأحيان على الناس، لأن إرسالها إلى ولايتك مكلف للغاية".