تزايد المشاركة الأميركية في الانتخابات الرئاسية من الإمارات
أدلى المغتربون الأميركيون في الإمارات العربية المتحدة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الأسابيع الأخيرة، إما عبر الإنترنت أو باستخدام نظام الاقتراع البريدي في السفارة أو القنصلية الأميركية، ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتخابات يوم الثلاثاء 5 نوفمبر.
وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز ، قال رؤساء القنصليات في السفارة الأمريكية في أبوظبي والقنصلية العامة الأمريكية في دبي: "سلّم المواطنون الأمريكيون من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عدة مئات من بطاقات الاقتراع الغيابية. وعلى الرغم من أننا لا نملك أرقام تسجيل دقيقة، إلا أننا متفائلون بأن نسبة المشاركة هذا العام ستتجاوز نسبة المشاركة في عام 2020".
وبالنسبة لمن أدلوا بأصواتهم يوم الثلاثاء، تنصح البعثة الناخبين بإحضار جواز سفرهم الأمريكي كدليل على الهوية عند تسليم أوراق الاقتراع.
"يمكن للمواطنين الأميركيين في دبي وأبوظبي التصويت عن طريق البريد من خلال تسليم بطاقات الاقتراع المكتملة إلى السفارة الأميركية في أبوظبي أو القنصلية الأميركية في دبي. ويجب وضع بطاقات الاقتراع في مظروف موقع ومختوم وموجه إلى مكتب الانتخابات المحلي. ويجب على الناخبين التحقق من عنوان البريد والمواعيد النهائية والمتطلبات الأخرى لولايتهم من خلال زيارة موقع برنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت على fvap.gov. وتشترط العديد من الولايات ختم بطاقات الاقتراع وإرسالها بالبريد في موعد أقصاه يوم الانتخابات، 5 نوفمبر. ويمكن للسفارة الأميركية في أبوظبي والقنصلية العامة الأميركية في دبي إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الولايات المتحدة ويمكنهما تقديم المشورة للناخبين بشأن خيارات البريد المحلية وأوقات عبور البريد المقدرة"، بحسب البيان.
"لا يمكن أن تكون العملية أسهل مما هي عليه"
وفي الوقت نفسه، أشار المغتربون في الإمارات العربية المتحدة إلى أن بعض الولايات الأمريكية تقدم خيارات مرنة للمغتربين، في حين تتطلب ولايات أخرى إرسال بطاقة اقتراع بالبريد، وهو ما أثبت في كثير من الأحيان أنه مكلف وصعب على من يعيشون في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الأميركيين تلقوا بطاقات الاقتراع الغيابية عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التحميل عبر الإنترنت، اعتماداً على الولاية التي يحق لهم التصويت فيها، مع طرق تقديم مختلفة مسموح بها.
ومنذ أسابيع، احتدمت المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي الحالية، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق. وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، قد يتأخر الإعلان عن الفائز المتوقع لعدة ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، اعتماداً على مدى تقارب النتائج.
وقالت "جينا بو سرحال"، وهي مغتربة أمريكية في الإمارات، إنها محظوظة لأنها من ولاية نيفادا، ويمكنها التصويت عبر الإنترنت.
قالت: "كل ما علينا فعله هو التسجيل مسبقاً وإضافة معلوماتنا حتى نستلم بطاقة اقتراع في بريدنا الإلكتروني، ثم نملأها ونرسلها مرة أخرى. إن العملية لا يمكن أن تكون أسهل مما هي عليها الآن. لكن الأمر قد يكون صعباً أيضاً لأن القواعد تختلف بحسب الولاية. بعض الولايات مثل نيفادا تجعل الأمر سهلاً وسلساً للغاية للأشخاص الذين يعيشون في الخارج، ولكن هناك ولايات أخرى تتطلب منك إرسال نسخة من بطاقة اقتراعك بالبريد، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً في بعض الأحيان على الناس، لأن إرسالها إلى ولايتك مكلف للغاية".
وأكدت المحللة أن هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط.
وتقول المقيمة في الإمارات العربية المتحدة لمدة 17 عاماً: "أعتقد أن معسكر (كامالا) هاريس سيكون أكثر ميلاً إلى المساعي الدبلوماسية لإحلال السلام المستدام في غزة. بالنسبة لـ دونالد ترامب، نراه أكثر تشدداً مع إيران، وسيشدد على الضغط الاقتصادي مرة أخرى لإحضارهم إلى طاولة المفاوضات. لذا، أعتقد أنه من الصعب حقاً التأكد من الأمر، لأن كلا المرشحين كانا غامضين بعض الشيء. بالإضافة لذلك، بالنسبة لـ هاريس، فهي جزء من الإدارة الحالية، ونظراً لأن الأحداث في المنطقة متقلبة للغاية في الوقت الحالي، فهي لا تستطيع التمييز فعلياً بين نفسها وبين بايدن كثيراً. لذلك، كان من الصعب فهم ما ستكون عليه سياستها فيما يتعلق بالشرق الأوسط بمجرد توليها منصبها".
وأضافت سرحال "لكنني آمل حقاً أن تعطي الأولوية لوقف إطلاق النار والمفاوضات بشأن الأسرى وأن تقودنا مرة واحدة وإلى الأبد إلى حل الدولتين. من ناحية أخرى، يبحث ترامب عن صفقة القرن فيما يتعلق بإسرائيل والمملكة العربية السعودية. أعتقد أن الكثير على المحك في هذه الانتخابات".
أرسل "آرون جون"، المقيم في دبي، تصويته بالبريد قبل بضعة أسابيع وقال إن العملية كانت سلسة. وقال: "لقد استخدمت نظام التصويت الغيابي الذي يسمح لنا بالتصويت من الخارج. لقد أرسلت المغلف بالبريد قبل حوالي ثلاثة أسابيع".
وقال إنه يشعر بالتوتر إزاء نتائج الانتخابات - والتي من المرجح أن تكون واحدة من أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخ أمريكا. وأضاف: "أنا متوتر ولكن أعتقد أن ما سيحدث سيحدث". "لقد صوتت في جميع الانتخابات حتى الآن منذ أن أصبحت بالغاً، باستثناء الانتخابات الأخيرة. أعلم أن التصويت ميزة لا يحظى بها الجميع. لذا، فهي مسؤولية أتعامل معها بجدية شديدة".
بعضهم يذهب إلى القنصلية للإدلاء بأصواتهم
وقالت سافانا كولينز (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، التي وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة قبل سبعة أشهر: "أنا من نيويورك، وأدليت بصوتي مؤخراً في القنصلية الأمريكية. لا أتوقع حدوث أي تغييرات جذرية (بعد الانتخابات)، أعتقد أن الأمور ستستمر على الأرجح كالمعتاد، هناك الكثير يحدث بالفعل. أنا ممتنة لحصولي على هذه الفرصة للمشاركة - وخاصة من الخارج - والعيش في هذا البلد الجميل ".
وأضافت: "في بعض الأحيان، هناك الكثير من الدعاية السلبية حول هذه المنطقة، لكن الواقع هو أنها توفر العديد من الفرص المذهلة التي غالباً ما يتم تجاهلها".
السكان ينتظرون النتائج بفارغ الصبر
قد يستغرق وصول النتائج وقتاً أطول هذا العام بسبب التغييرات في إدارة الانتخابات منذ عام 2020 في مختلف الولايات، بما في ذلك سبع ولايات متأرجحة رئيسية ستحدد النتيجة في النهاية.
وقالت "ناتاليا ميراندا"، وهي مغتربة أمريكية في دبي لم تتمكن من الإدلاء بصوتها: "أنا متحمسة للأيام التي تلي يوم الثلاثاء. ستنتهي كل مرحلة انتخابية بين الساعة 7 و 8 مساءً يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يتم فرز حوالي 40 في المائة من الأصوات بحلول يوم الأربعاء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. نحن نعلم أن بطاقات الاقتراع الغيابية وصلت منذ فترة، حيث تم إرسالها مسبقاً".
وأضافت ميراندا: "حتى أن بعض الأشخاص صوتوا عن طريق البريد، مثل والدتي التي تعيش في الولايات المتحدة وتصعب عليها الحركة، صوتت قبل أسبوعين عن طريق البريد، لأنها لا تستطيع الذهاب بنفسها إلى مركز الاقتراع".
على الرغم من عدم جدولة أي فعاليات خاصة بيوم الانتخابات، فإننا نشجع المواطنين الأميركيين على مخاطبة VoteAbuDhabi@state.gov أو VoteDubai@state.gov للحصول على إرشادات إضافية حول التصويت عن طريق البريد. لا يمكن للمواطنين الأميركيين التصويت شخصياً في السفارات أو القنصليات الأميركية.
— مع مدخلات من نسرين عبد الله