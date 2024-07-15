تزايد الطلب يرفع أسعار الإيجارات في الشارقة وعجمان

ويشير الخبراء إلى أن بعض القادمين إلى البلاد بغرض العمل يميلون إلى شراء الفلل في عجمان أو الشارقة لأن الأسعار أكثر ملاءمة.

وأوضح إيكري أن "المستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات يختارون عجمان والشارقة لوجود الفلل أو الشقق الأكثر اتساعاً. على سبيل المثال، يبدأ سعر الفيلا في عجمان من حوالي 1.2 مليون درهم، بمساحة مبنية تزيد عن 2500 قدم مربع. وإن المناطق التي تحظى بالشعبية الأكبر للتملك الحر للعقارات في عجمان هي الروضة والياسمين والزاهية".

وبحسب الخبراء فإن عدداً كبيراً من الأشخاص من الدول الغربية ينتقلون إلى الإمارات، نظراً لتوفر معايير معيشية أعلى وبيئة أكثر أماناً للعائلات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسواق الإيجار.