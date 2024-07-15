تزايد الطلب يرفع أسعار الإيجارات في الشارقة وعجمان
عادة ما يفكر سكان دبي في الانتقال إلى الشارقة وعجمان عندما يرغبون في توفير بعض المال على تكلفة الإيجار، ومع ذلك، فإن الأسعار في هاتين الإمارتين القريبتين ترتفع الآن بسبب ارتفاع الطلب. وقال الخبراء إن بعض الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أصبحت أغلى حالياً بنحو 20 في المائة مما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2023.
وقال "رائف حسن إيكري"، مؤسس شركة إيمان العقارية: "إن السبب الرئيسي وراء تفضيل السكان للشارقة وعجمان هو الفارق في الإيجارات عن دبي". وأضاف: "في فترة ما بعد وباء كوفيد، كانت أسعار الإيجار في الإمارات في ارتفاع مطرد، مما فتح المجال لخيارات جديدة في الشارقة وعجمان".
وأكد محمد ريان مدير شركة "إيه آند إتش" العقارية (A and H Real Estate) ارتفاع الإيجارات بسبب انتقال المزيد من الأشخاص إلى الإمارات الشمالية، وخاصة الشارقة.
قال ريان: "بحلول نهاية عام 2023، أصبحت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة متاحة بسعر يبدأ من 24 ألف درهم سنوياً في المناطق الهامة في الشارقة. والآن ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، بدءاً من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، حسب الموقع وعمر المبنى والمرافق". وأضاف أن معظم العقارات الأصغر حجماً محجوزة بالكامل الآن في وكالتهم.
وقال ريان: "يفضل العديد من السكان الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة لأنها مناسبة للعائلات الصغيرة. أما الشقق المكونة من غرفتي نوم مفضلة بشكل عام للعائلات المكونة من أربعة أفراد. وأضاف ريان: "إن الذين يختارون الشقق السكنية المكونة من غرفتي نوم يفعلون ذلك غالباً لاستضافة آبائهم القادمين من موطنهم، بدلاً من العودة بأنفسهم".
وأضاف ريان أن أسعار السوق الحالية للشقة المكونة من غرفتي نوم تتراوح بين 36 ألف درهم إلى 52 ألف درهم في الشارقة، مشيراً إلى أن أسعار الإيجار للشقة المكونة من غرفتي نوم بدأت قبل ستة أشهر عند 34 ألف درهم ثم ارتفعت إلى 45 ألف درهم.
مناطق مفضلة
وبحسب الخبراء، فإن النهدة والتعاون والمجاز هي الخيارات المفضلة للسكان. "تعتبر النهدة منطقة مرغوبة للغاية بسبب قربها من موقف حافلات دبي وسهولة الوصول إلى مترو دبي. والتعاون هي منطقة مفضلة أخرى لأنها تمكنك بسهولة من الوصول إلى محلات السوبر ماركت والعيادات والمستشفيات وغيرها من المرافق، وبسبب سهولة الخروج إلى دبي."
إيجار ثابت لأول 3 سنوات
وأضاف ريان أن الناس يفضلون العيش في الشارقة لأن المدارس في دبي تبعد نصف ساعة فقط. "كما أن الإيجار في الإمارة ثابت لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد، وهو عامل مهم بالنسبة للكثيرين."
النمو السكاني كعامل رئيسي
وأشار "إيكيري" إلى توجهات إضافية لارتفاع الإيجارات في الإمارات الشمالية. وقال: "يعد النمو السكاني في البلاد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو قطاع العقارات، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص القادمين إلى البلاد يتزايد بشكل كبير مع زيادة ملحوظة في التأشيرات الصادرة".
تأثير نمو رأس الخيمة
وقال الخبراء إن الصناعة المتنامية في رأس الخيمة تؤثر أيضاً على طلب السكن في الشارقة وعجمان.
وأضاف إيكري: "يفضل العديد من المديرين التنفيذيين في الصناعات الموجهة نحو الخدمات والذين يعملون في رأس الخيمة العيش في عجمان والشارقة والتنقل منهما للعمل، وهو الأمر الذي يستغرق حوالي 45 دقيقة بالسيارة".
تفضيلات الاستثمار
ويشير الخبراء إلى أن بعض القادمين إلى البلاد بغرض العمل يميلون إلى شراء الفلل في عجمان أو الشارقة لأن الأسعار أكثر ملاءمة.
وأوضح إيكري أن "المستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات يختارون عجمان والشارقة لوجود الفلل أو الشقق الأكثر اتساعاً. على سبيل المثال، يبدأ سعر الفيلا في عجمان من حوالي 1.2 مليون درهم، بمساحة مبنية تزيد عن 2500 قدم مربع. وإن المناطق التي تحظى بالشعبية الأكبر للتملك الحر للعقارات في عجمان هي الروضة والياسمين والزاهية".
وبحسب الخبراء فإن عدداً كبيراً من الأشخاص من الدول الغربية ينتقلون إلى الإمارات، نظراً لتوفر معايير معيشية أعلى وبيئة أكثر أماناً للعائلات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسواق الإيجار.
وقال إيكيري: "لقد ارتفعت الإيجارات في دبي بالفعل بنسبة 30 في المائة مقارنة بأوائل عام 2023، الأمر الذي سيكون له تأثير مضاعف على سوق الإيجارات في الشارقة وعجمان".