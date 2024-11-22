تزايد الطلب على حليب مليحة في مدارس الشارقة والمخزون ينفد بسرعة

وعلق الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، على الطلب المتزايد قائلاً: "نتلقى طلبات عديدة على حليبنا من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك المدارس والجامعات، في إطار سعيها إلى توفير التغذية الصحية لطلابها".