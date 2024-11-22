تزايد الطلب على حليب مليحة في مدارس الشارقة والمخزون ينفد بسرعة
شهدت إحدى المدارس في الشارقة طلباً متزايداً على حليب مليحة، حيث ينفد المنتج بشكل متكرر من كافتيريا المدرسة، كما تطلب مدارس وجامعات أخرى في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة توفيره في كافتيرياتها.
قامت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بتزويد مدارس الإبداع العلمي بمنتجاتها العضوية والآمنة ضمن برنامج سفراء بابا سلطان للغذاء السليم.
ومع ذلك، كان المخزون الأولي غير كاف بسبب الاستجابة الكبيرة من الطلاب.
وقالت ماجا حسين، مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، لصحيفة خليج تايمز : "بدأنا بـ 60 عبوة، ثم زدنا العدد إلى 100 عبوة يومياً. ولكن حتى الآن، نحتاج إلى المزيد من الكميات".
وأضافت: «ينفد الحليب خلال الاستراحة الأولى والثانية، وبحلول الاستراحة الثالثة يطلبه الطلاب أيضاً، ولكنه ينفد بالفعل».
وعبّر الطلاب عن حبهم لمذاق الحليب، وأشار كثيرون منهم إلى أن عائلاتهم تشتريه أيضاً للاستخدام المنزلي.
ويشكل الطلبة الإماراتيون ما يقرب من 70% من إجمالي طلبة المدرسة، وهو ما يسلط الضوء على جاذبية المنتج على المستوى المحلي.
وعلق الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، على الطلب المتزايد قائلاً: "نتلقى طلبات عديدة على حليبنا من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك المدارس والجامعات، في إطار سعيها إلى توفير التغذية الصحية لطلابها".
وأضاف: "إن استراتيجيتنا للأمن الغذائي العضوي تدعم تعزيز عادات الأكل الصحية بين طلاب المدارس والمجتمع على نطاق أوسع".
وأشار الدكتور خليفة الطنيجي إلى أن المنتجات العضوية والآمنة التي يقدمونها تساعد في تقليل المشاكل الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال تشجيع الممارسات الغذائية المستدامة والمغذية لحماية الأجيال القادمة.
تم إطلاق البرنامج رسمياً في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في الشارقة، وسيتم تطبيقه قريباً في العديد من المدارس في الإمارة.
وحضر الحفل الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لشركة سافكو، وصلاح بوخاطر الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة بوخاطر لتطوير وإدارة التعليم (BEAM)، وعدد من المسؤولين الرئيسيين الآخرين.
وتعكس هذه المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أعطى الأولوية لصحة الطلبة ورفاهيتهم .
ويهدف برنامج "الغذاء السليم"، الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم"، إلى غرس أهمية اتباع نظام غذائي مغذي وآمن بين الطلاب.
ويتم تنظيم البرنامج من قبل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويستفيد من سفراء التعليم لرفع مستوى الوعي وتشجيع ممارسات الأكل الصحي في المدارس في الشارقة.