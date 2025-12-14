إيقاع المطر: منحدرات الإمارات شلالات ساحرة في صباحٍ شتوي بامتياز

أضاءت الأمطار والرعد ومضات البرق سماء الإمارات يوم الأحد (14 ديسمبر)، مما قدم للسكان استراحة نادرة من الأيام المشمسة المعتادة في البلاد.
تم التنبؤ بهذه الظروف الممطرة من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، الذي حذر في وقت سابق السكان من الظروف الجوية غير المستقرة.
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية، إلى جانب شرطة أبوظبي وشرطة دبي، منذ ذلك الحين تحذيراً، تحث فيه الجمهور على اتباع إرشادات السلامة مع استمرار تأثير النظام الجوي على البلاد.
في فيديو شاركه مركز العاصفة، تُرى الشلالات تتدفق عبر جبل جيس مع هطول الأمطار في رأس الخيمة.
أظهر فيديو آخر من مركز العاصفة الأودية في رأس الخيمة وهي تفيض بسبب الأمطار الغزيرة.
في فيديو آخر شاركه مركز العاصفة، يمكن رؤية مياه الأمطار تتجمع بلطف على طرق جبل جيس في رأس الخيمة، متناثرة عندما تمر المركبات. على الرغم من أنه كان في الصباح الباكر، إلا أن السماء ظلت مظلمة تحت غطاء السحب الشتوية، مع قطرات المطر مضاءة بأضواء السيارات.
لا يوجد صوت أبواق، ولا عجلة - فقط صوت قطرات المطر الناعمة والمنتظمة يملأ الصمت. في المقطع، يُرى أحد المشاة يعبر الشارع، يحمي رأسه وجسمه العلوي بقطعة قماش بينما يمشي في الطريق المبلل بالمطر.
فيديو آخر شاركه مركز العواصف التقط البرق الدرامي الذي يضيء على طول سواحل رأس الخيمة، مضيئًا البحر المظلم لفترة وجيزة بينما كانت العواصف الرعدية تمر عبر المنطقة.
في هذه الأثناء، استيقظت أجزاء من دبي على ظروف غائمة، مع سحب كثيفة تتدلى منخفضة بدرجات متفاوتة من اللون الرمادي - تباين لافت مع السماء الزرقاء التي تشتهر بها الإمارات.
ذكرت خليج تايمز في وقت سابق أن دبي والعديد من أجزاء الإمارات تستعد لفترة طويلة من الطقس غير المستقر، حيث من المحتمل أن يواجه السكان زخات متفرقة، أمطار غزيرة، رعد، برد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
انتشرت السحب عبر البلاد منذ يوم الجمعة، مما يمهد لنظام طقس متعدد الأيام من المقرر أن يبلغ ذروته بين 16 و19 ديسمبر. وقال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن التحول يقوده أنظمة طقس متعددة تتقارب فوق المنطقة.