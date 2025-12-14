إيقاع المطر: منحدرات الإمارات شلالات ساحرة في صباحٍ شتوي بامتياز

في فيديو آخر شاركه مركز العاصفة، يمكن رؤية مياه الأمطار تتجمع بلطف على طرق جبل جيس في رأس الخيمة، متناثرة عندما تمر المركبات. على الرغم من أنه كان في الصباح الباكر، إلا أن السماء ظلت مظلمة تحت غطاء السحب الشتوية، مع قطرات المطر مضاءة بأضواء السيارات.