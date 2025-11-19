ترقية 100 مهبط لسيارات الأجرة الطائرة بالإمارات

تقوم الإمارات بترقية العديد من مهابط الطائرات المروحية البالغ عددها 100 إلى مهابط طائرات هجينة قبل إطلاق عمليات سيارات الأجرة الطائرة في الإمارات العام المقبل، وفقًا لما قاله مسؤول كبير يوم الأربعاء.
“مع وجود أكثر من 100 مهبط طائرات مروحية في جميع أنحاء البلاد، نقوم بالفعل بترقية العديد منها إلى مهابط طائرات هجينة متطورة لخدمة الطائرات الحالية والمستقبلية. لضمان دمج التنقل الجوي المتقدم بأمان في أجوائنا، تجاوزنا القواعد القديمة. بدلاً من تعديل جميع الأطر، أنشأنا مسارات جديدة قائمة على الأداء مصممة خصيصًا لقدرات هذه الطائرات من الجيل القادم”، قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) أثناء إلقاء كلمة افتتاحية في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2025.
في مارس 2023، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة وطنية في العالم لمهبط الطائرات. هذا العام، بُني على الأساس مع أول إطار عمل تشغيلي للطائرات الكهربائية الهجينة، مما يتيح للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) والطائرات المروحية التقليدية مشاركة نفس المجال الجوي والمرافق.
الإمارات تستعد لإطلاق عمليات سيارات الأجرة الطائرة في أبوظبي ودبي في النصف الثاني من عام 2026. وقد وقعت الشركات المصنعة الأمريكية eVTOL Joby وArcher اتفاقيات مع الجهات المحلية لإطلاق العمليات. لقد كانوا يجرون رحلات تجريبية في البلاد خلال الأشهر الماضية.
“معاييرنا واضحة – للوفاء وتجاوز معايير السلامة للطيران التقليدي. نحن لا نبني البنية التحتية فقط، بل نستثمر في الأشخاص الذين سيشغلون مركز الترخيص الجديد لدينا، مع التركيز على التدريب القائم على الكفاءة، وخلق انتقال واضح لطيار اليوم ليصبح رائد الغد”، قال السويدي خلال الكلمة الافتتاحية.
“نحن نركز على طرح استراتيجي يبدأ بتجارب محكمة ويتوسع مع نضوج التكنولوجيا، لضمان استهدافنا والحفاظ على ثقة الجمهور في كل خطوة. هذه ليست مجرد مشاريع تجريبية، بل هي مبادرات ملموسة. في أبوظبي ودبي، يتم تطوير الطائرات الكهربائية العمودية والمطارات العمودية بالفعل. لقد اختبرنا الطائرات الكهربائية ونتقدم بخطة وطنية لدمج التنقل الجوي المتقدم بأمان واستدامة في نظام النقل لدينا.”
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارة تبني أساسًا للتنقل الجوي المتقدم ليصبح امتدادًا سلسًا وطبيعيًا لنظام الطيران العالمي المستوى في البلاد.
“الإمارات العربية المتحدة تفخر أيضًا بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى وشركاء الصناعة لدعم مستقبل التنقل الجوي المتقدم، المبني على السلامة والكفاءة والتوافق العالمي. مستقبل الطيران سيكون لأولئك الذين يفهمون أن التنظيم يجب أن يوجه الابتكار، وليس أن يلاحقه. فلسفة الإمارات واضحة. بناء الثقة من خلال السلامة، دفع التقدم من خلال التعاون، وتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع”، اختتم حديثه.