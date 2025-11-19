ترقية 100 مهبط لسيارات الأجرة الطائرة بالإمارات

“مع وجود أكثر من 100 مهبط طائرات مروحية في جميع أنحاء البلاد، نقوم بالفعل بترقية العديد منها إلى مهابط طائرات هجينة متطورة لخدمة الطائرات الحالية والمستقبلية. لضمان دمج التنقل الجوي المتقدم بأمان في أجوائنا، تجاوزنا القواعد القديمة. بدلاً من تعديل جميع الأطر، أنشأنا مسارات جديدة قائمة على الأداء مصممة خصيصًا لقدرات هذه الطائرات من الجيل القادم”، قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) أثناء إلقاء كلمة افتتاحية في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2025.