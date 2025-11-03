تربية الأطفال في العصر الرقمي: تحديات الهواتف الذكية وتأثيرها على الأسر في الإمارات

قالت شريا إنها وزوجها يراقبان نشاط ابنهما على الإنترنت ويحدّان من وقته أمام الشاشات. وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، لاحظتُ أيضًا بروز جانب إبداعي لديه من خلال استخدامه للأجهزة، وهو أمرٌ يُذهلني". "إنه لا يلعب الألعاب فحسب، بل يُبدعها أيضًا. عمره تسع سنوات فقط، ومع ذلك يُقدّم عروضًا تقديمية على باوربوينت، وهو أمرٌ لم أتعلمه إلا في سنٍّ متأخرة. تُشجّع المدارس اليوم الأطفال على امتلاك مهارات رقمية - فقد أصبح ذلك ضرورةً لا خيارًا. قلقي الرئيسي هو تأثير الشاشات على بصره".