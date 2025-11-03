تربية الأطفال في العصر الرقمي: تحديات الهواتف الذكية وتأثيرها على الأسر في الإمارات

الأطفال اليوم ينشأون في عالم تكنولوجي متعمق، من أجهزة التلفاز إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وفقًا لـ Pew Research Center، يقول واحد من كل أربعة آباء إن طفلهم الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة يمتلك هاتفًا ذكيًا بالفعل.
أبرز التقرير أيضًا أن تسعة من كل عشرة أطفال صغار ما زالوا يشاهدون التلفاز، لكن الأجهزة المحمولة أصبحت بسرعة المصدر المفضل للترفيه والتفاعل.
تشير النتائج إلى أن 68 في المائة من الأطفال تحت سن 12 يستخدمون الأجهزة اللوحية، و61 في المائة يستخدمون الهواتف الذكية. حتى الأطفال الأصغر سنًا جزء من المشهد الرقمي - حيث قال حوالي 60 في المائة من الآباء إن طفلهم تحت عمر السنتين استخدم هاتفًا ذكيًا بالفعل.
وعلاوة على ذلك، أصبحت برامج المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الآن جزءًا من هذا المزيج الرقمي المتطور - وهو أمر كان من غير الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط.
على الرغم من أن الدراسة تستند إلى الولايات المتحدة، إلا أن نتائجها تجد تشابهًا قويًا مع الأسر في الإمارات، حيث أصبح عمل كلا الوالدين بدوام كامل هو القاعدة. تشهد العديد من الأسر نماذج مماثلة في استخدام التكنولوجيا – والتحدي المتزايد في إدارة وقت الشاشات.
بالنسبة لشريا غوسوامي، المقيمة في دبي، أصبحت التكنولوجيا نعمة ومصدر قلق في آن واحد. قالت: "مع عمل كلا الوالدين، ينجذب الأطفال بطبيعتهم نحو الأجهزة. لديّ طفل واحد، وفي الأيام التي أكون فيها أنا وزوجي في العمل وهو في المنزل، وخاصةً في أيام العطلات المدرسية، غالبًا ما يخبرني أنه يشعر بالوحدة. عندها يلجأ أكثر إلى أجهزته. إنها، بطريقة ما، مصدر راحة ورفيق له."
قالت شريا إنها وزوجها يراقبان نشاط ابنهما على الإنترنت ويحدّان من وقته أمام الشاشات. وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، لاحظتُ أيضًا بروز جانب إبداعي لديه من خلال استخدامه للأجهزة، وهو أمرٌ يُذهلني". "إنه لا يلعب الألعاب فحسب، بل يُبدعها أيضًا. عمره تسع سنوات فقط، ومع ذلك يُقدّم عروضًا تقديمية على باوربوينت، وهو أمرٌ لم أتعلمه إلا في سنٍّ متأخرة. تُشجّع المدارس اليوم الأطفال على امتلاك مهارات رقمية - فقد أصبح ذلك ضرورةً لا خيارًا. قلقي الرئيسي هو تأثير الشاشات على بصره".
يلاحظ المعلمون في الإمارات العربية المتحدة هذا التحول أيضًا. قالت ناتاليا سفيتينوك، مديرة مدرسة وودليم البريطانية في عجمان، إن قدرة الأطفال على التركيز والتخيل والتواصل آخذة في التطور. وأضافت: "تتقلص فترات انتباه الناس، لكن الإبداع والقدرة على التكيف تتزايدان عند استخدام الأجهزة لغرض معين".
يتعاون مجلس الآباء معنا بشكل وثيق لمساعدة العائلات على تعلم كيفية استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا بشكل سليم. نحن من نربي أطفالنا، وليس التكنولوجيا. علينا أن نعلمهم كيف يحافظون على إنسانيتهم في عالم مليء بالتكنولوجيا.
يجد بعض الآباء أن الإفراط في استخدام الشاشات أكثر إزعاجًا. لاحظت الأم الألمانية هيلين مولر (اسم مستعار حفاظًا على الخصوصية) تغيرات سلوكية لدى ابنتها المراهقة بعد تعرضها المطول للأجهزة.
تذكر مولر: "أصبحت أكثر عدوانية وقلقًا وسرعة انفعال. في ذلك العمر، كانت مراهقة ولم تكن تُنصت لنا، مما أثار قلقي أنا وزوجي. لاحظتُ أيضًا أنها كانت منعزلة اجتماعيًا وتعاني من صعوبة في التركيز".
لم تشهد الأسرة نقطة تحول إلا بعد أن بدأت درجات ابنتها بالانخفاض. قالت هيلين: "لطالما كانت طالبة متفوقة، لذا عندما بدأت درجاتها بالانخفاض، كان الأمر مؤلمًا بالنسبة لها. عندها أدركت ذلك من الداخل، فقررت من تلقاء نفسها التركيز دراستها من جديد".
يقول الخبراء إن الاعتدال والتنظيم لا يزالان أساسيين في إدارة عادات الأطفال الرقمية. نصح الدكتور أيمن فهمي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى ميديور بأبوظبي، الآباء بالحفاظ على روتين واضح وتشجيع النشاط البدني. وقال سابقًا: "الحفاظ على الروتين هو الأساس. حددوا مواعيد استيقاظ ونوم ثابتة. قللوا من استخدام الشاشات قدر الإمكان. شجعوا النشاط البدني من خلال الألعاب الداخلية أو المخيمات المحلية. والأهم من ذلك، أن يحذو الأطفال حذوكم - حافظوا على نشاطكم، وأشركوهم كلما أمكنكم ذلك".