تراوح رسوم المدارس المتميزة في دبي بين 40 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور " في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
قد يكون اختيار المدرسة المناسبة للأبناء في دبي أمرًا صعبًا نظرًا لكثرة الخيارات المتاحة. وهنا تبرز أهمية تقييمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، إذ تساعد العائلات على اختيار المدرسة المناسبة من خلال تقييمات واضحة وموثوقة.
وفقًا لتقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية للعام الدراسي 2023-2024، حصلت 23 مدرسة في الإمارة على تقييم "متميز"، وهو تقييم مطلوب بشدة، بينما حصلت 48 مدرسة أخرى على تقييم "جيد جدًا". لا تقتصر هذه التقييمات على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل تشمل أيضًا رفاهية الطلاب، والشمولية، ومقارنة المدارس بالمعايير الدولية. وتُضيف التقييمات الخارجية في المواد الدراسية الرئيسية بُعدًا آخر لتكوين صورة شاملة عن أداء كل مدرسة.
تُجري هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) سنويًا عمليات تفتيش للمدارس في مجالات متعددة، تشمل جودة التدريس، وبيئة التعلم، وإنجازات الطلاب، ونتائج المواد الدراسية. وتُسهّل التصنيفات الرسمية - مُتميز، وجيد جدًا، وجيد، ومقبول، وضعيف - على أولياء الأمور فهم مكانة المدرسة وما تُقدّمه.
وبفضل هذه الرؤى، يستطيع الآباء اتخاذ خيارات مدروسة، وإيجاد المدارس التي لا تتفوق أكاديميًا فحسب، بل تدعم أيضًا نمو أطفالهم وسعادتهم ورفاهيتهم.
تجدر الإشارة إلى أن المدارس الخاصة في دبي لن تخضع لعمليات تفتيش شاملة من قِبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في العام الدراسي 2024-2025، باستثناء المدارس الجديدة التي تُكمل عامها الدراسي الثالث. ومن المتوقع استئناف عمليات التفتيش والتقييم الاعتيادية في العام الدراسي 2025-2026.
تكاليف التعليم في المدارس الخاصة في دبي
وفيما يلي قائمة بالمدارس المتميزة والرسوم المرتبطة بها:
أكاديمية دبي الدولية، تلال الإمارات
الرسوم: من 44,979 درهمًا إماراتيًا في مرحلة الروضة الأولى إلى 79,696 درهمًا إماراتيًا في الصف الثاني عشر
المتوسط: 62,300 درهم
مدرسة ديرة الدولية، دبي فستيفال سيتي
الرسوم: من 44,616 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 89,889 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 67,200 درهم
ملحوظة: تقدم مسارًا مزدوجًا للشهادة البريطانية/البكالوريا الدولية
مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية، جميرا
الرسوم: من 54,129 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 65,097 درهمًا إماراتيًا في السنة السادسة
المتوسط: 59,600 درهم
ملاحظة: مدرسة ابتدائية فقط (من الصف الأول إلى الصف السادس)
مدرسة الملوك، البرشاء
الرسوم: من 57,999 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 105,873 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 81,900 درهم
مدرسة ريبتون، ند الشبا
الرسوم: من 57,178 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 102,753 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 80,000 درهم
مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية، المرابع العربية
الرسوم: من 54,129 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 104,544 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 79,300 درهم
مدرسة كينجز دبي، أم سقيم
الرسوم: من 47,179 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 71,801 درهمًا إماراتيًا في السنة السادسة
المتوسط: 59,500 درهم
كلية دبي للمتحدثين باللغة الإنجليزية، المدينة الأكاديمية
الرسوم الدراسية: 84,326 درهمًا إماراتيًا للصفوف من السابع إلى الحادي عشر و90,633 درهمًا إماراتيًا للصف السادس
المتوسط: 87,500 درهم
مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية، أم هرير
الرسوم: من 43,084 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 53,320 درهمًا إماراتيًا في السنة السادسة
المتوسط: 48,200 درهم
ملاحظة: للمرحلة الابتدائية فقط (FS1–الصف السادس)
كلية دبي، الصفوح
الرسوم: من 97,415 درهمًا إماراتيًا في السنة السابعة إلى 110,305 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 103,900 درهم
مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، الصفا
الرسوم: 44,200 درهم في المرحلة التأسيسية الأولى و55,714 درهم حتى السنة السادسة
المتوسط: 50,000 درهم
ملحوظة: أساسي فقط، معلق منذ عام 2010
مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية
الرسوم: من 47,527 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 103,399 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 75,400 درهم
ملحوظة: يقدم المنهج البريطاني حتى السنة 11 ودبلوم البكالوريا الدولية في السنوات 12-13
مدرسة هورايزونز الإنجليزية، الوصل
الرسوم: من 43,849 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 58,825 درهمًا إماراتيًا في السنة السادسة
المتوسط: 51,300 درهم
كلية جميرا، الصفا
الرسوم: من 78,496 درهمًا إماراتيًا في السنة السابعة إلى 98,681 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 88,600 درهم
مدرسة نورد أنجليا الدولية دبي، البرشاء
الرسوم: من 69,625 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 105,288 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 87,500 درهم
ملحوظة: المنهج البريطاني مع دبلوم البكالوريا الدولية في السنوات العليا
مدرسة الصفا كوميونيتي، البرشاء
الرسوم: من 54,437 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 89,440 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 71,900 درهم
ملحوظة: المنهج البريطاني مع دبلوم البكالوريا الدولية في السنوات العليا
مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية، مدينة دبي الرياضية
الرسوم: من 40,138 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 54,733 درهمًا إماراتيًا في السنة السادسة
المتوسط: 49,000 درهم
مدرسة دبي البريطانية، تلال الإمارات
الرسوم: من 53,027 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 79,541 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 66,300 درهم
مدرسة دبي البريطانية، جميرا بارك
الرسوم: من 65,719 درهمًا إماراتيًا في المرحلة التأسيسية الأولى إلى 111,799 درهمًا إماراتيًا في السنة الثالثة عشرة
المتوسط: 88,759 درهمًا إماراتيًا
أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، البرشاء
الرسوم: 66,185 درهمًا إماراتيًا للصفوف من KG1 إلى KG2 و93,300 درهمًا إماراتيًا للصفوف من 1 إلى 12
المتوسط: 79,700 درهم
أكاديمية جيمس الحديثة، ند الشبا
الرسوم الدراسية: 38,246 درهمًا إماراتيًا في مرحلة الروضة الأولى إلى 56,706 درهمًا إماراتيًا في الصف الثاني عشر (المنهج الهندي)
73,876 درهمًا إماراتيًا في الصف الثاني عشر (مسار البكالوريا الدولية)
المتوسط: 47,500 درهم (هندي) / 73,900 درهم (باكستاني)
ملاحظة: المدرسة الهندية الوحيدة في القائمة؛ تقدم مسارًا مزدوجًا (ICSE وIB)
الليسيه الفرنسية الدولية، عود ميثاء
الرسوم: من 29,488 درهمًا إماراتيًا في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 62,363 درهمًا إماراتيًا في الصف الثاني عشر
المتوسط: 41,000 درهم
مدرسة ليسيه فرانسيه الدولية جورج بومبيدو عود ميثاء
الرسوم : من 31,276 درهمًا إماراتيًا في مرحلة ما قبل الابتدائي وحتى مرحلة الروضة الثانية