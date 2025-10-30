تراوح رسوم المدارس المتميزة في دبي بين 40 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم

وفقًا لتقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية للعام الدراسي 2023-2024، حصلت 23 مدرسة في الإمارة على تقييم "متميز"، وهو تقييم مطلوب بشدة، بينما حصلت 48 مدرسة أخرى على تقييم "جيد جدًا". لا تقتصر هذه التقييمات على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل تشمل أيضًا رفاهية الطلاب، والشمولية، ومقارنة المدارس بالمعايير الدولية. وتُضيف التقييمات الخارجية في المواد الدراسية الرئيسية بُعدًا آخر لتكوين صورة شاملة عن أداء كل مدرسة.