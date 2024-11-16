ارتفاع طلبات الهجرة من الإمارات إلى أمريكا: ترامب يثير القلق
مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، أدى توقع القيود الجديدة وعدم اليقين إلى زيادة ملحوظة في المكالمات إلى إحدى شركات الهجرة الأمريكية الكبرى ومقرها دبي.
وقال "شاي زمانيان"، المدير القانوني للمركز القانوني الأمريكي، في إشارة إلى تعهدات ترامب الأخيرة بإنهاء حق المواطنة بالولادة، وإنهاء برنامج اليانصيب المتنوع، وفرض قيود أكثر صرامة على تأشيرات H-1B والتأشيرات القائمة على الأسرة، وبدء عمليات الترحيل على نطاق واسع: "هناك موجة مألوفة من القلق استحوذت على المهاجرين في الولايات المتحدة وخارجها".
وقال لصحيفة خليج تايمز : "لقد أضاف هذا إلحاحاً إلى الوضع"، مشيراً إلى أنه "في فترة ولاية ترامب الأولى، واجه برنامج تأشيرة H-1B قيودًا كبيرة حيث سعت إدارته إلى معالجة المخاوف بشأن تأثيره على الوظائف والأجور في الولايات المتحدة".
تأشيرة H-1B هي فئة تأشيرة مؤقتة (غير مهاجرة) تسمح لأصحاب العمل بتقديم طلبات "للمحترفين الأجانب المتعلمين تعليماً عالياً للعمل في ما يسمى بـ "المهن المتخصصة" مثل الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبية". المدة الأولية للتأشيرة هي ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها لمدة أقصاها ست سنوات.
وحتى قبل الانتخابات الأميركية، أبدى بعض المقيمين في الإمارات مخاوفهم من احتمال فقدان فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة.
"هناك سياسات هجرة غير مؤكدة، ومخاوفي تمتد إلى ما هو أبعد من الوضع الحالي إلى ما قد يحدث بعد الانتخابات وتحت رئاسة جديدة. يمكن أن تتغير السياسات بشكل جذري"، كما أشارت ريم (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، وهي مقيمة في دبي قالت إنها تشعر بقلق خاص إزاء خطابات ترامب بشأن الهجرة، "لأنه يتبنى موقفًا قوياً مناهضاً للهجرة".
وقال زمانيان: "خلال حملته الانتخابية، سلط ترامب الضوء على نيته فرض سياسات هجرة صارمة، بما في ذلك الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين واستكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ خلال ولايته الأولى. ومن المرجح أن يعيد الرئيس الجمهوري المنتخب تفعيل برنامجه "البقاء في المكسيك"، الذي أنهى الرئيس جو بايدن العمل به في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى السياسات القاسية تجاه الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير المسجلين، يتوقع خبراء الصناعة مشهدًا أكثر صرامة للهجرة القانونية خلال رئاسة ترامب مرة أخرى".
الاستثمار
وتابع زمانيان: "إن العائلات والطلاب والمهنيين يستعدون للقيود المتوقعة، وهم يسعون إلى مسارات مستقرة وآمنة إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني"، مشيرا إلى أنه "بينما حدد ترامب خططا لتضييق الخناق على بعض طرق الهجرة وزيادة القيود الحدودية، فإن الباب إلى الولايات المتحدة لا يزال مفتوحا لأولئك الذين يسعون إلى الإقامة من خلال الاستثمار.
وأكد أنه "مع مرور الوقت، سيصبح الوصول إلى الولايات المتحدة أكثر تحدياً في ظل رئاسة ترامب مرة أخرى، ولكن برنامج التأشيرة الذهبية الأمريكية EB-5 صمد أمام اختبار الزمن وسيظل خيارًا قابلاً للتطبيق".
أنشأ الكونجرس الأمريكي برنامج EB-5 في عام 1990 لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق فرص العمل والاستثمار الرأسمالي من قبل المستثمرين الأجانب. يسمح برنامج EB-5 للمستثمرين المهاجرين، الذي تديره دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة الأمريكية والبطاقات الخضراء لأنفسهم ولأفراد أسرهم المباشرين من خلال الاستثمار في مشاريع معتمدة مسبقًا من الحكومة في الولايات المتحدة.
وقال زمانيان إن برنامج EB-5 - وهو مسار يمنح الإقامة الأمريكية مقابل استثمار بقيمة 800 ألف دولار في مشاريع خلق فرص العمل المعتمدة من الحكومة - استمر خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وأكد زمانيان أن "ترامب نفسه لديه علاقات طويلة الأمد مع برنامج EB-5، حيث تستخدم شركاته التابعة أموال EB-5 لإكمال مشاريع رئيسية، بما في ذلك تطوير شارع ترامب باي في جيرسي سيتي، نيو جيرسي. وبصفته رجل أعمال، فهو يفهم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النمو للاقتصاد الأمريكي".
نافذة حاسمة للعمل
وأكد زمانيان أن "مسارات الهجرة القانونية من المتوقع أن تضيق، مما يجعل برنامج EB-5 أحد أكثر الطرق استقرارًا وسهولة للحصول على البطاقة الخضراء"، وأضاف: "كثيرون يرون الأشهر التي سبقت تنصيب ترامب كنافذة حاسمة للعمل.
وقال: "نحن نرى عائلات لديها أطفال يدرسون في الولايات المتحدة بتأشيرات F-1، وكذلك المهنيين الحاصلين على تأشيرات H-1B، الذين يتوقون إلى الترقية إلى البطاقات الخضراء من خلال EB-5 لتجنب حالة عدم اليقين المحيطة بفئات التأشيرات الأخرى".
ونصح زمانيان: "قبل أن يتولى ترامب منصبه، يمكن لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة على تأشيرة F-1 أو H-1B التقدم بطلب للحصول على التماسات EB-5 الآن والحصول على فوائد البطاقة الخضراء على الفور، بما في ذلك القدرة على العيش والعمل وإعادة الدخول إلى الولايات المتحدة. ويتوفر هذا الخيار للتقديم المتزامن على الرغم من القيود المتزايدة".
وأضاف أن "هناك فرصة قصيرة للتحرك حتى يتولى ترامب منصبه، ونحن نتوقع تدفقا كبيرا من الطلبات خلال هذه الفترة".
ومع ذلك، فإن زمانيان متفائل بأنه "نظراً لإلمام ترامب ببرنامج EB-5 واعترافه بدور الاستثمار الأجنبي في دفع النمو الاقتصادي، فإن إدارته لديها فرصة ممتازة ليس فقط للحفاظ على برنامج EB-5 ولكن أيضًا لتعزيزه بشكل فعال".
وأضاف "بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار في مشهد الهجرة المتغير، قد يكون برنامج EB-5 هو الطريق الأكثر أمانًا لتأمين مستقبل في الولايات المتحدة. إن الحصول على البطاقة الخضراء من خلال برنامج EB-5 يشكل ضمانة ضد أي تحولات سياسية مستقبلية في عهد ترامب أو أي رئيس آخر".