ارتفاع طلبات الهجرة من الإمارات إلى أمريكا: ترامب يثير القلق

"هناك سياسات هجرة غير مؤكدة، ومخاوفي تمتد إلى ما هو أبعد من الوضع الحالي إلى ما قد يحدث بعد الانتخابات وتحت رئاسة جديدة. يمكن أن تتغير السياسات بشكل جذري"، كما أشارت ريم (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، وهي مقيمة في دبي قالت إنها تشعر بقلق خاص إزاء خطابات ترامب بشأن الهجرة، "لأنه يتبنى موقفًا قوياً مناهضاً للهجرة".