تراجع التدخين وارتفاع اللياقة: سكان الإمارات أكثر وعياً صحياً

كما قيمت الدراسة تنوع النظام الغذائي ووجدت نتائج بين النساء والأطفال الصغار. حوالي 85.1 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 و77.9 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى خمس سنوات حققوا الحد الأدنى من تنوع النظام الغذائي، الذي يقيس استهلاك ما لا يقل عن خمس مجموعات غذائية أساسية خلال فترة 24 ساعة.