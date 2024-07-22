تراجع "الإكراميات"بالإمارات مع انتشار الدفع الرقمي

ولاحظ أحد عمال التوصيل، الذي عمل في الدولة لمدة 7 سنوات، تغيراً واضحاً في طرق الدفع وتفاعلات العملاء. وقال لخليج تايمز: "في الوقت الحاضر، من النادر جداً أن يدفع شخص ما نقداً؛ غالباً ما يكون ذلك ببطاقة، وأحياناً لا أقابل العملاء حتى عندما يتركون الطلبات عند الباب، لذلك تباطأت التفاعلات مع العملاء أيضاً".

وأضاف :"في السنوات القليلة الأولى، كسبت مبلغاً لا بأس به من البقشيش، لكن الآن أصبح هذا نادراً جداً." ، موضحاً أن السياح قد يستمرون في إكرامية البقشيش لأنهم عادة ما يكون لديهم نقود في متناول اليد.