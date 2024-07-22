تراجع "الإكراميات"بالإمارات مع انتشار الدفع الرقمي
قبل الاعتماد الواسع النطاق للمدفوعات الرقمية، كان يتوقع العاملون في صناعة الخدمات، مثل سائقي التوصيل وفي محطات الوقود، كسب ما يصل إلى 1500 درهم شهرياً كإكراميات، وعلى الرغم من أنها ليست إلزامية في دولة الإمارات . ومع ذلك، مع التحول إلى المعاملات غير النقدية، انخفض هذا الرقم إلى 200 درهم شهرياً لبعض العمال.
ولاحظ أحد عمال التوصيل، الذي عمل في الدولة لمدة 7 سنوات، تغيراً واضحاً في طرق الدفع وتفاعلات العملاء. وقال لخليج تايمز: "في الوقت الحاضر، من النادر جداً أن يدفع شخص ما نقداً؛ غالباً ما يكون ذلك ببطاقة، وأحياناً لا أقابل العملاء حتى عندما يتركون الطلبات عند الباب، لذلك تباطأت التفاعلات مع العملاء أيضاً".
وأضاف :"في السنوات القليلة الأولى، كسبت مبلغاً لا بأس به من البقشيش، لكن الآن أصبح هذا نادراً جداً." ، موضحاً أن السياح قد يستمرون في إكرامية البقشيش لأنهم عادة ما يكون لديهم نقود في متناول اليد.
أمير، وهو عامل في محطة وقود، شهد أيضاً تراجعاً على مر السنين. "في الماضي، كنت أحصل على إكراميات يومية بقيمة 80 إلى 100 درهم، خاصةً خلال فصل الصيف. لكن في الوقت الحاضر، أصبح هذا الأمر نادراً جداً".
ولا يوجد مبلغ قياسي للإكرامية في الدولة ، ولا يوجد أي إجماع بشأن قيمة البقشيش المثالي. حيث يقوم بعض الأشخاص بتقريب الفاتورة، بينما يدفع آخرون ما بين 10 إلى 15 في المائة.
ووسط المدفوعات الرقمية، لا يزال بعض السكان يتخذون خطوة إضافية لمواصلة عادة البقشيش. يدرك محمد بشرى، وهو سوداني مغترب يعمل في صناعة الأغذية والمشروبات، أهمية النصائح للموظفين، ويحاول دائماً أن يكون لديه أموال نقدية في متناول اليد.
وقال: "أتأكد دائماً من حصولي على أموال نقدية. الإكراميات تعني الكثير للركاب والندل، لذا اعتدت سحب بعض منها". ويعتقد بشرى أنه حتى مع ظهور المدفوعات الرقمية، فإن وجود الأموال النقدية في متناول اليد يمكن أن يكون ذا قيمة في تقديم البقشيش وحالات الطوارئ الأخرى.
وأعربت إيناس حربي، وهي لبنانية مقيمة في مدينة العين، عن رأي مماثل. وقالت: "لم يكن لدي أموال نقدية لعدة أشهر، وكنت أشعر دائماً بالذنب عندما أردت تقديم البقشيش ولكني لم أستطع".
ولقد تغيرت وجهة نظر حربي. وقالت: "لكنني بدأت أحتفظ بمبالغ صغيرة في محفظتي لأن أطفالي يريدون دائماً زيارة محل البقالة وشراء الحلوى لأنفسهم".
وقد شجعت هذه العادة المتمثلة في زيارة محلات البقالة بانتظام حربي على الاحتفاظ ببعض النقود في محفظتها. وأضافت : "منذ ذلك الحين، أصبح لدي ما يكفي من المال لإعطاء إكرامية للأشخاص الذين يوصلون الطعام لي وللآخرين".
وفي حين تبنت تطبيقات التوصيل والمطاعم الدفع الرقمي، فقد أدرك البعض الحاجة إلى تسهيل عملية تقديم البقشيش عبر منصاتهم.
وقال "جيانيندرا براساد كار"، مؤسس ومدير شركة" إنديان ديلايتس" Indian Delights: "في الوقت الحاضر، أصبح البقشيش أسهل من خلال التطبيقات، حيث يتم تضمينه في عملية إعداد الفواتير، على عكس الدفع النقدي حيث قد لا يكون لدى العملاء التغيير الدقيق".
وأشار أيضاً إلى أن آلات تمرير البطاقات مزودة بنظام البقشيش، والذي يتم تسليمه للعملاء الذين يتناولون الطعام في المطاعم، ومع ذلك، أقر بأن العملاء قد ينسون أحياناً إعطاء البقشيش للنادل، ولا يدركون ذلك إلا بعد تمرير بطاقتهم.
ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح كار أن الشركات يمكن أن تلعب دوراً من خلال التأكد من أن أنظمة الدفع لديها مطالبات واضحة بتقديم البقشيش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات أن تذكر البقشيش في قوائم الطعام الخاصة بها أو داخل المطعم لتذكير العملاء بإعطاء البقشيش للندل.
وأشار "روهيت"، النادل في مطعم" إنديان ديلايتس" Indian Delights: "إذا كان هناك انخفاض، فقد يكون ذلك بسبب أن الآلات تحث العميل على تقديم إكرامية مباشرة بعد دفع فاتورته، والتي قد تختلف عن الإكرامية التي كان سيقدمها نقداً. في وقت سابق، عندما وأوضح أنه إذا كان العميل يدفع نقداً، فإن التغيير الذي تلقاه بعد الفواتير غالباً ما يتم وضعه جانباً باعتباره إكرامية.
وبسبب عطل تقني في الآونة الأخيرة، عاد العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استخدام الأموال النقدية لإجراء المعاملات اليومية. وكان الانهيار التكنولوجي الهائل الذي اجتاح العالم يوم الجمعة 19 يوليو بمثابة دعوة للاستيقاظ ليس فقط للحكومات والشركات ولكن للأفراد أيضاً.
هؤلاء الذين كانوا يتسوقون أو يقومون بتعبئة خزاناتهم أو يدفعون الفواتير لم يتمكنوا من القيام بذلك لأن الانقطاع عطل مختلف القطاعات. قال بعض السكان إن الحادث علمهم أهمية الاحتفاظ دائماً بالأموال النقدية في متناول اليد.