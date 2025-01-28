تراجع أسعار الذهب في دبي ويخسر درهمين للجرام
انخفضت أسعار الذهب بنحو درهمين للجرام عند افتتاح أسواق دبي اليوم الثلاثاء، لتفقد نحو 3.5 درهم للجرام منذ بداية الأسبوع حتى الآن.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً ليصل إلى 332.0 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، مقارنة بـ 334.0 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. وبالنسبة للعيارات الأخرى، افتتحت العيارات 22 و21 و18 قيراطاً على انخفاض عند 307.5 و297.75 و255.25 درهماً للجرام على التوالي.
وعالمياً، بلغ سعر الذهب 2744.13 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة. وهبط الذهب من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتصفية سبائكهم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.
علاوة على ذلك، كان للدولار الأمريكي وسياسة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الرسوم الجمركية تأثير أيضاً على المعدن النفيس.
وقال "جوزيف ضاهرية"، المدير الإداري في "تيكميل"، إن الدولار الأميركي استعاد استقراره وسط تجدد المخاطر التجارية. وأثار اقتراح "ترامب" المختصر بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكولومبية رداً على رفض كولومبيا قبول المهاجرين المرحلين بعض الشكوك بين التجار.
وأضاف: "هذا التصعيد دفع في البداية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، بما في ذلك الدولار. ومع ذلك، هدأ الوضع مع موافقة كولومبيا على الشروط الأمريكية. وفي حين شهد الدولار انتعاشاً قصير الأجل، إلا أن هذا الدعم قد يكون محدوداً مع استقرار التوترات. ويتحوّل الاهتمام الآن إلى قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على توجهات السوق".
وأشار "ضاهرية" إلى أنه سيتم أيضاً مراقبة البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، عن كثب.