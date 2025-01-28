تراجع أسعار الذهب في دبي ويخسر درهمين للجرام

وأضاف: "هذا التصعيد دفع في البداية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، بما في ذلك الدولار. ومع ذلك، هدأ الوضع مع موافقة كولومبيا على الشروط الأمريكية. وفي حين شهد الدولار انتعاشاً قصير الأجل، إلا أن هذا الدعم قد يكون محدوداً مع استقرار التوترات. ويتحوّل الاهتمام الآن إلى قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على توجهات السوق".