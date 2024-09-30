تراجع أسعار الذهب في دبي رغم التوترات الإقليمية

"لقد وصل الذهب إلى مستوى 2685 دولار يوم الخميس بعد أقوى زخم بيع منذ 18 سبتمبر، عندما اتسع نطاق جني الأرباح الأولي بعد إصدار تقديرات قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. إن جني الأرباح على المدى القصير هو ما يحرك المزيد من المكاسب وهو علامة التذبذب في هذه المرحلة من السوق. من الناحية الفنية، تجاوز الذهب بالفعل مستوى 161.8 في المائة من الارتفاع الذي استمر لمدة عامين منذ أغسطس 2018. عندما يتغير السعر إلى هذا الحد في أعلى مستوياته التاريخية، يصبح من الصعب العثور على أهداف صعود جديدة".