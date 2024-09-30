تراجع أسعار الذهب في دبي رغم التوترات الإقليمية
تراجعت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة في أول أيام التداول في الأسبوع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي، بالرغم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 321.5 درهم، بانخفاض نصف درهم عن سعر الإغلاق في الأسبوع الماضي.
سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 323 درهماً للجرام في الأسبوع الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس. ويتوقع المحللون أن يستمر تداول المعدن الأصفر عند مستوياته المرتفعة الحالية بسبب التوترات في المنطقة وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشراء البنوك المركزية.
ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت أسعار الذهب عيار 22 و 21 و 18 قيراطاً بانخفاض عند 297.75 درهم و 288.25 درهم و 247.0 درهم للجرام على التوالي في دبي اليوم.
عالمياً، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2656.27 دولار للأونصة، بانخفاض 0.29 بالمئة في تمام الساعة 9.05 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال "أليكس كوبتسيكيفيتش"، كبير محللي السوق لدى "إف إكس برو"، إن الذهب وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في كل من أيام التداول الستة الماضية.
"لقد وصل الذهب إلى مستوى 2685 دولار يوم الخميس بعد أقوى زخم بيع منذ 18 سبتمبر، عندما اتسع نطاق جني الأرباح الأولي بعد إصدار تقديرات قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. إن جني الأرباح على المدى القصير هو ما يحرك المزيد من المكاسب وهو علامة التذبذب في هذه المرحلة من السوق. من الناحية الفنية، تجاوز الذهب بالفعل مستوى 161.8 في المائة من الارتفاع الذي استمر لمدة عامين منذ أغسطس 2018. عندما يتغير السعر إلى هذا الحد في أعلى مستوياته التاريخية، يصبح من الصعب العثور على أهداف صعود جديدة".
وقال إن هناك اهتماماً أكبر الآن بالبحث عن علامات تشير إلى حالة ذروة الشراء.
وقال كوبتسيكيفيتش "إن الارتفاع القوي الذي حققه الذهب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية هو الجزء الأكثر خطورة من التيار بالنسبة للمتداولين على المدى القصير الذين يمضون في البيع دون إشارات موثوقة".