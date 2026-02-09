تراث الإمارات البريدي يتألق عالمياً بـ 5 ذهبيات

في إنجاز ثقافي وتاريخي جديد يعكس ريادة الدولة في حفظ التراث البريدي، توجت دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس ميداليات ذهبية والجائزة الكبرى الوطنية، في ختام فعاليات معرض دبي الدولي للطوابع 2026. وجاء هذا الفوز ليؤكد المستوى المتميز والجودة العالية للمجموعات الإماراتية المشاركة، التي نالت إعجاب المحكمين والجمهور الدولي على حد سواء.

وشهد الحفل الختامي مراسم تقليد الفائزين، حيث قام عبدالله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، يرافقه الدكتور براكوب شيراكيتي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع، بتسليم الميداليات الذهبية للفائزين. وحضر الحفل نخبة من ممثلي الدول المشاركة، ورؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية، وسط أجواء احتفت بعراقة هذه الهواية الثقافية.

وتصدر عبدالله خوري قائمة المكرمين بحصوله على "الجائزة الكبرى الوطنية"، بالإضافة إلى إحرازه "الميدالية الذهبية الكبرى" عن عرضه التاريخي الاستثنائي بعنوان «طوابع أبوظبي من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات»، والذي استعرض خلاله تحولات بريدية وسيادية هامة.

كما لمع اسم أحمد بن عيسى السركال الذي نال الميدالية الذهبية عن مشاركته القيمة بعنوان "دراسة عن طوابع أبوظبي 1963-1973". وحقق خالد العميرة إنجازاً مزدوجاً بحصوله على ميداليتين ذهبيتين؛ الأولى عن عرض "دبي من وكالة بريدية إلى مكتب بريد دائم بين 1909 – 1948"، والثانية عن دراسة "تاريخ أبوظبي البريدي في الفترة ما بين 1963 إلى 1971". وضمن قائمة الذهب، حاز توماس جوهانسون ميدالية ذهبية عن عرضه المتميز «تطور خدمات البريد الهندية في الخليج العربي – الفترة الكلاسيكية».

وفي تصريح له عقب التتويج، أكد عبدالله خوري أن هذه النتائج المشرفة تعكس التزام الهواة الإماراتيين الراسخ بالحفاظ على التراث البريدي، وحرصهم على حماية هذه الهواية الثقافية من الاندثار عبر عروض بحثية ووثائقية ثرية.

وأوضح أن المعرض شكل محطة مفصلية في مسيرة الهواية إقليمياً ودولياً، وجسّد التزام الإمارات بدعم المعرفة وحفظ الذاكرة الإنسانية، قائلاً: "لقد نجح المعرض في جمع العالم حول الطابع البريدي بوصفه وثيقة تاريخية ورسالة حضارية. إن حصول أبناء الإمارات على هذه الميداليات يدفعنا للاستمرار في دعم الهواة وتشجيعهم على التوثيق والتعلم، لضمان استدامة هذا النوع من التراث الثري".

وأشار خوري إلى التنوع الكبير في فعاليات المعرض، التي شملت جلسات نقاشية، ولقاءات بين الهواة، وأنشطة تعليمية لطلاب المدارس، سلطت الضوء على الدور الثقافي والبيئي والتنموي للإصدارات البريدية كمرآة لتحولات المجتمعات.

من جانبه، أشاد الدكتور براكوب شيراكيتي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع، بالنجاحات الإماراتية الباهرة، مؤكداً أن المشاركات تعكس احترافية وشغفاً عالياً يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

وأكد شيراكيتي أن معرض دبي الدولي 2026 حقق نجاحاً قياسياً باستقطابه أكبر عدد من المشاركين في تاريخه، مشيداً بالتنظيم الاحترافي لجمعية الإمارات. وقال: "نختتم اليوم واحدة من أميز الدورات، بل نعتبرها الأفضل على الإطلاق؛ حيث شهدنا تفاعلاً لافتاً من الزوار والأجيال الجديدة، مما يعزز قيم الهوية والانفتاح الثقافي".

وفي ختام الحفل، جرت مراسم تسليم علم الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع إلى مدينة بوسطن الأمريكية، التي ستستضيف النسخة المقبلة من المعرض، حيث تسلّم كريس لازاروف، المنسق العام لمعرض بوسطن، علم الاتحاد إيذاناً ببدء التحضيرات للحدث العالمي المقبل.