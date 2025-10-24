تذكرة العودة شرط أساسي للمسافرين إلى العمرة من الإمارات

عندما وصل سيد ميران إلى مطار دبي الدولي الأسبوع الماضي ليستقل رحلته إلى جدة لأداء العمرة، تم إيقافه عند كاونتر شركة الطيران وطُلب منه إظهار تذكرة العودة. كان المقيم في دولة الإمارات يحمل تأشيرة عمرة، وكان يخطط لقضاء بضعة أيام في مكة المكرمة ومدّ زيارته إلى المدينة المنورة إذا سمح له وقته. ونظراً لتلك المرونة في خطته، لم يكن قد حجز تذكرة العودة بعد.
قال ميران: "كنت أعتقد أنني سأقرر تاريخ العودة بعد أن أمضي بضعة أيام في المدينة المنورة. ولكن عندما ذهبت لتسجيل الوصول، رفضوا إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة حتى أحجز تذكرة العودة. لم يكن أمامي سوى بضع دقائق قبل إغلاق الكاونتر، واستغرق الأمر حوالي نصف ساعة حتى اشتريت التذكرة عبر الإنترنت قبل أن أتمكن من إنهاء إجراءات التسجيل".
قال مشغلو الرحلات في الإمارات إن شركات الطيران والسلطات السعودية قد شددت القواعد لضمان وضوح مواعيد سفر كل معتمر. وأوضحوا أن وجود تذكرة عودة مؤكدة أصبح الآن إلزامياً لجميع المسافرين المتجهين للعمرة، بغض النظر عن نوع التأشيرة أو الجنسية.
قال قيصر محمود، مالك شركة "آسا تورز آند ترافلز"، إن هذا القرار يساعد السلطات على تحديد مدة الإقامة وتجنب تجاوز المدة المسموح بها داخل المملكة.
وأضاف محمود: "الأشخاص الذين يحجزون تذاكرهم بأنفسهم يجب عليهم التأكد من حجز تذكرة العودة أيضاً. النظام الآن يقوم بمطابقة مدة التأشيرة مع مواعيد السفر. تذكرة العودة تؤكد خطة خروج المعتمر وتمنع حدوث مشكلات عند الهجرة أو بوابة الصعود".
وأشار إلى أن الوكلاء ملزمون أيضاً بتحميل خطط سفر المعتمرين في النظام قبل المغادرة. وقال: "إذا لم تكن هناك بيانات عن موعد العودة، فقد يسبب ذلك توتراً غير ضروري. أحياناً لا يسمح نظام شركة الطيران بتسجيل الدخول بدون هذه المعلومات. هذا يضمن عودة المعتمرين في الوقت المحدد وتجنب تجاوز مدة الإقامة أو طلب التمديد".
وبحسب مشغلي العمرة، حتى المسافرين الذين يحجزون التأشيرات والرحلات مباشرة عبر تطبيق "نسك" أو من خلال مواقع شركات الطيران، يجب عليهم التأكد من تأكيد رحلتي الذهاب والعودة.
وقال شهاب بيرواد من شركة "ريحان الجزيرة للسياحة": "يعتقد بعض الأشخاص أنه طالما حجزوا كل شيء عبر الإنترنت يمكنهم تحديد العودة لاحقاً، ولكن هذا لم يعد مسموحاً"، وأضاف: "حتى لو كانت لديك تأشيرة العمرة والفندق مؤكدين، يجب أن تُظهر تذكرة العودة عند تسجيل الوصول. إنها جزء من عملية التحقق".
وأوضح أن حجز تذكرة العودة مهم ليس فقط لشركات الطيران، بل أيضاً للسلطات السعودية التي تدير حركة المعتمرين. وقال: "يساعدهم ذلك في إدارة تدفق الحشود وجداول النقل وإشغال الفنادق. إنها خطوة بسيطة توفر الكثير من المتاعب على المعتمر لاحقاً".
ونصح مشغلو الرحلات الحجاج والمعتمرين بحجز رحلة الذهاب والعودة بالكامل عند التخطيط للعمرة لتجنب الضغط أو التأخير في اللحظات الأخيرة في المطار.