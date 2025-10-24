تذكرة العودة شرط أساسي للمسافرين إلى العمرة من الإمارات

عندما وصل سيد ميران إلى مطار دبي الدولي الأسبوع الماضي ليستقل رحلته إلى جدة لأداء العمرة، تم إيقافه عند كاونتر شركة الطيران وطُلب منه إظهار تذكرة العودة. كان المقيم في دولة الإمارات يحمل تأشيرة عمرة، وكان يخطط لقضاء بضعة أيام في مكة المكرمة ومدّ زيارته إلى المدينة المنورة إذا سمح له وقته. ونظراً لتلك المرونة في خطته، لم يكن قد حجز تذكرة العودة بعد.