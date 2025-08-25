تذاكر يانصيب الإمارات في 3 محطات وقود بدبي

أصبحت تذاكر اليانصيب الإماراتي متاحة الآن في ثلاث محطات وقود في دبي، كجزء من مبادرة "Retail Express".
هذا يعني أنه إلى جانب المنصة الإلكترونية، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة الحصول على فرصة ربح مبلغ يُغير حياتهم أثناء تعبئة خزان وقود سياراتهم. تتوفر خدمة يانصيب الإمارات العربية المتحدة للتجزئة السريعة في ثلاث محطات وقود بدبي:
أدنوك 462 – جبل علي
أدنوك 529 – القوز
أدنوك 535 – الخليج التجاري
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت شركة "ذا جيم"، التي تدير أول وأكبر يانصيب منظم في البلاد، أن الشركة سوف "تجلب قريبا" هذه التجربة إلى المتاجر ومحطات الوقود ومحلات السوبر ماركت.