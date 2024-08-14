تذاكر مخفضة من دبي إلى عُمان تبدأ من 180 درهماً

تقدم شركة طيران السلام العمانية منخفضة التكلفة تذاكر بأسعار مخفضة لفترة محدودة من الزمن.

وسيتم تطبيق العرض على الرحلات الجوية من البحرين وبغداد ودبي والدوحة والدمام والفجيرة والكويت والرياض إلى سلطنة عُمان.

ويسري عرض "التخفيضات الضخمة على الأسعار المنخفضة" لمدة ثلاثة أيام فقط اعتباراً من اليوم. ويمكن الحجز لفترة السفر التالية - من 16 سبتمبر 2024 إلى 31 مارس 2025.

وتبدأ الأسعار المخفضة من 180 درهماً إماراتياً، وستكون متاحة فقط على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران.