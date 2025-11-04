تذاكر مجانية لموظفي طيران الإمارات بعد إتمام تحدي دبي للياقة

يمكن للموظفين المشاركة في الجلسات التي ينظمها 30 ناديًا رياضيًا وهواية تابعين للشركة، والتي تشمل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الريشة الطائرة، الكريكيت، ركوب الدراجات، الرجبي، التزلج على الجليد، الغوص، والقفز بالمظلات، من بين أمور أخرى.