تذاكر مجانية لموظفي طيران الإمارات بعد إتمام تحدي دبي للياقة

بدأت النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة في المدينة، مع جدول زمني مليء بالأنشطة الرياضية واللياقة البدنية على مدار الشهر، مما يشجع السكان على النهوض والتحرك. بدأت مجموعة طيران الإمارات تحدي دبي للياقة مع أكثر من 21,000 موظف مسجل بالفعل والمزيد ينضمون يوميًا ليكونوا جزءًا من مبادرة 30x30 على مستوى المدينة.
عامل تحفيزي إضافي يتمثل في أن الموظفين الدائمين في المجموعة، الذين يسجلون في التحدي ويكملون 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، سيحصلون على تذكرة سفر واحدة مرتبطة بالخدمة إلى أي وجهة على شبكة طيران الإمارات.
منذ بداية التحدي هذا العام، سجل موظفو مجموعة طيران الإمارات بشكل جماعي 355 مليون خطوة بناءً على بيانات اللياقة البدنية المتعقبة رقميًا، وهو ما يعادل المشي نصف الطريق إلى القمر، حسبما قالت الشركة.
على مدار الشهر، ستستضيف مجموعة طيران الإمارات مجموعة من الأنشطة وورش العمل المتعلقة باللياقة البدنية والعافية، المصممة لتشجيع الموظفين على التحرك وتسجيل 30 دقيقة من النشاط كل يوم، أو إكمال 10,000 خطوة.
يمكن للموظفين المشاركة في الجلسات التي ينظمها 30 ناديًا رياضيًا وهواية تابعين للشركة، والتي تشمل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الريشة الطائرة، الكريكيت، ركوب الدراجات، الرجبي، التزلج على الجليد، الغوص، والقفز بالمظلات، من بين أمور أخرى.
وبالتوازي مع هذه الأنشطة، سيشارك برنامج الرفاه الخاص بالمجموعة صحتي الذي تعني بالعربية "صحتي"، نصائح عملية حول اللياقة البدنية، والتغذية، والصحة النفسية طوال فترة التحدي، لمساعدة الموظفين على تبني عادات صحية في حياتهم المهنية والشخصية معاً.
كما تستعد مجموعة طيران الإمارات للسيطرة على حديقة زعبيل يوم 25 نوفمبر لتنظيم جلسات لياقة حصرية لموظفيها.
كما يُشجَّع الموظفون المقيمون في دبي على المشاركة في الفعاليات الرئيسية التابعة لتحدي دبي للياقة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، انضم نحو 200 موظف إلى فعالية دبي رايد حيث تجولوا بالدراجات على طول شارع الشيخ زايد، بينما سجّل 1,400 موظف للمشاركة في فعالية الركض الشهيرة دبي رن حتى الآن، علاوة على مشاركة آخرين في فعاليات دبي ستاند أب بادل ودبي يوغا.