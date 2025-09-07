تذاكر كأس آسيا للكريكيت متاحة في ملعبين بدبي وأبوظبي

أصبحت تذاكر كأس آسيا 2025 متاحة الآن أيضًا في مكاتب تذاكر استاد دبي الدولي واستاد زايد للكريكيت.
ستبقى مكاتب التذاكر مفتوحة من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً. هذا بالإضافة إلى التذاكر المتاحة عبر الإنترنت، والتي تشمل باقات مختلفة، وتبدأ أسعار التذاكر من 475 درهمًا إماراتيًا لمباراة الهند وباكستان.
مكاتب التذاكر موجودة في الموقعين التاليين:
أبوظبي - مكتب التذاكر - موقف السيارات P3 المجاور لملعب زايد للكريكيت.
دبي – مكتب التذاكر – مواقف قناة المدينة الرياضية – على بعد حوالي 500 متر من استاد دبي الدولي.
جدول البطولة هو كما يلي:
الثلاثاء 9 سبتمبر - أفغانستان ضد هونج كونج، أبو ظبي - 6:30 مساءً
الأربعاء، 10 سبتمبر - الهند ضد الإمارات العربية المتحدة، دبي - 6:30 مساءً
الخميس 11 سبتمبر - بنغلاديش ضد هونج كونج، أبو ظبي - 6:30 مساءً
الجمعة 12 سبتمبر – باكستان ضد عُمان، دبي – الساعة 6:30 مساءً
السبت 13 سبتمبر – بنغلاديش ضد سريلانكا، أبو ظبي – 6:30 مساءً
الأحد 14 سبتمبر – الهند ضد باكستان، دبي – 6:30 مساءً
الاثنين 15 سبتمبر – الإمارات ضد عُمان، أبو ظبي – الساعة 4:00 مساءً
الاثنين، 15 سبتمبر – سريلانكا ضد هونج كونج، دبي – 6:30 مساءً
الثلاثاء، 16 سبتمبر - بنغلاديش ضد أفغانستان، أبو ظبي - 6:30 مساءً
الأربعاء، 17 سبتمبر - باكستان ضد الإمارات العربية المتحدة، دبي - 6:30 مساءً
الخميس، 18 سبتمبر - سريلانكا ضد أفغانستان، أبو ظبي - 6:30 مساءً
الجمعة، 19 سبتمبر - الهند ضد عُمان، أبو ظبي - 6:30 مساءً
السبت 20 سبتمبر – B1 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً
الأحد 21 سبتمبر – A1 ضد A2، دبي – 6:30 مساءً
الاثنين 22 سبتمبر – يوم راحة
الثلاثاء، 23 سبتمبر – A2 ضد B1، أبو ظبي – 6:30 مساءً
الأربعاء، 24 سبتمبر – A1 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً
الخميس 25 سبتمبر – A2 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً
الجمعة، 26 سبتمبر – A1 ضد B1، دبي – 6:30 مساءً
السبت 27 سبتمبر – يوم راحة
الأحد 28 سبتمبر – النهائي، دبي – 6:30 مساءً
الاثنين 29 سبتمبر – يوم الاحتياطي