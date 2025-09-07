تذاكر كأس آسيا للكريكيت متاحة في ملعبين بدبي وأبوظبي

الثلاثاء 9 سبتمبر - أفغانستان ضد هونج كونج، أبو ظبي - 6:30 مساءً

الأربعاء، 10 سبتمبر - الهند ضد الإمارات العربية المتحدة، دبي - 6:30 مساءً

الخميس 11 سبتمبر - بنغلاديش ضد هونج كونج، أبو ظبي - 6:30 مساءً

الجمعة 12 سبتمبر – باكستان ضد عُمان، دبي – الساعة 6:30 مساءً

السبت 13 سبتمبر – بنغلاديش ضد سريلانكا، أبو ظبي – 6:30 مساءً

الأحد 14 سبتمبر – الهند ضد باكستان، دبي – 6:30 مساءً

الاثنين 15 سبتمبر – الإمارات ضد عُمان، أبو ظبي – الساعة 4:00 مساءً

الاثنين، 15 سبتمبر – سريلانكا ضد هونج كونج، دبي – 6:30 مساءً

الثلاثاء، 16 سبتمبر - بنغلاديش ضد أفغانستان، أبو ظبي - 6:30 مساءً

الأربعاء، 17 سبتمبر - باكستان ضد الإمارات العربية المتحدة، دبي - 6:30 مساءً

الخميس، 18 سبتمبر - سريلانكا ضد أفغانستان، أبو ظبي - 6:30 مساءً

الجمعة، 19 سبتمبر - الهند ضد عُمان، أبو ظبي - 6:30 مساءً

السبت 20 سبتمبر – B1 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً

الأحد 21 سبتمبر – A1 ضد A2، دبي – 6:30 مساءً

الاثنين 22 سبتمبر – يوم راحة

الثلاثاء، 23 سبتمبر – A2 ضد B1، أبو ظبي – 6:30 مساءً

الأربعاء، 24 سبتمبر – A1 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً

الخميس 25 سبتمبر – A2 ضد B2، دبي – 6:30 مساءً

الجمعة، 26 سبتمبر – A1 ضد B1، دبي – 6:30 مساءً

السبت 27 سبتمبر – يوم راحة

الأحد 28 سبتمبر – النهائي، دبي – 6:30 مساءً