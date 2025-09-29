تذاكر ابتداءً من 139 درهماً مع إطلاق العربية للطيران عروضاً تشمل مليون مقعد

أطلقت العربية للطيران عروضها المميزة على المقاعد المميزة، والتي تتيح للمسافرين فرصة السفر عبر العديد من الوجهات حول العالم بأسعار تبدأ من 139 درهماً فقط.
وتقدم الشركة الصفقة عبر مليون مقعد على شبكتها العالمية.
سيتم تطبيق أسعار الذهاب المخفضة على الرحلات الجوية المباشرة من الشارقة وأبو ظبي إلى وجهات مثل كراتشي والإسكندرية والقاهرة وكوتشي ودمشق وتبليسي ودكا وكاتماندو وتشيناي ومومباي والمزيد.
العرض صالح للحجز حتى 12 أكتوبر وستكون الرحلات متاحة اعتبارًا من 17 فبراير 2026 فصاعدًا.
ويتضمن العرض الترويجي أيضًا اتصالات بمواقع بما في ذلك ألمانيا وجمهورية التشيك وتركيا ومصر وإيطاليا وبولندا واليونان وروسيا والنمسا وأذربيجان والمزيد.
ونصحت شركة الطيران الركاب بالحجز مبكرًا نظرًا لأن المقاعد محدودة وقد لا تكون الأسعار المعروضة متاحة في وقت الحجز.
وفيما يلي بعض الصفقات التي يجب الانتباه إليها:
الشارقة (SHJ) - كراتشي (KHI): 149 درهماً
الشارقة (SHJ) – بانكوك (BKK): 399 درهماً إماراتياً
الشارقة (SHJ) – الدوحة (DOH): 149 درهماً
أبوظبي (AUH) – عمان (AMM): 199 درهماً
الشارقة (SHJ) – الإسكندرية (HBE): 248 درهماً
الشارقة (SHJ) – باكو (GYD): 249 درهماً إماراتياً
الشارقة (SHJ) – كوتشي (COK): 299 درهماً إماراتياً
الشارقة (SHJ) – ثيروفانانثابورام (TRV): 299 درهماً إماراتياً
أبوظبي (AUH) – كوتشي (COK): 299 درهماً إماراتياً
الشارقة (SHJ) – تبليسي (TBS): 299 درهماً إماراتياً
الشارقة (SHJ) - ألماتي (ALA): 299 درهماً إماراتياً