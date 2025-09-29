تذاكر ابتداءً من 139 درهماً مع إطلاق العربية للطيران عروضاً تشمل مليون مقعد

أطلقت العربية للطيران عروضها المميزة على المقاعد المميزة، والتي تتيح للمسافرين فرصة السفر عبر العديد من الوجهات حول العالم بأسعار تبدأ من 139 درهماً فقط.

العرض صالح للحجز حتى 12 أكتوبر وستكون الرحلات متاحة اعتبارًا من 17 فبراير 2026 فصاعدًا.

ونصحت شركة الطيران الركاب بالحجز مبكرًا نظرًا لأن المقاعد محدودة وقد لا تكون الأسعار المعروضة متاحة في وقت الحجز.

