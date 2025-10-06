تدريب 500 وكيل ضريبي إماراتي اعتباراً من يناير المقبل

أوضحت سارة الحبشي، مديرة إدارة الامتثال الضريبي والإنفاذ بالهيئة الاتحادية للضرائب، هيكل البرنامج وأهدافه. وقالت: "الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تمكين ما يقارب 500 وكيل ضريبي إماراتي على مدى ثلاث سنوات". وأضافت: "يُعدّ مجال الضرائب مجالًا جديدًا، إذ نشأ مع صدور القوانين الضريبية في عامي 2017 و2018، ولا يزال هذا المجال بحاجة إلى خبرات جديدة".