تدريب مزارعي الإمارات على مكافحة الجراد الصحراوي

وأضاف: "إن الورشة توفر فهمًا شاملاً لبيولوجيا وبيئة هذه الآفة، جنبًا إلى جنب مع أحدث تقنيات المسح والمكافحة. ومن خلال هذا التدريب، نهدف إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة أسراب الجراد الصحراوي بشكل فعال قبل أن تتمكن من تشكيل أسراب وغزو مناطق أخرى، سواء داخل بلدنا أو في المناطق المجاورة".