تدريب السائقين في دبي يدخل العصر الرقمي: منصة ذكية جديدة لرفع كفاءة المتدربين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن بدء تأهيل وتدريب السائقين الجدد في دبي عبر منصة تدريب الرقمية التي تخدم أكثر من 250 ألف متدرب سنوياً.
وتقوم المنصة الرقمية بربط جميع معاهد تعليم القيادة في دبي، ورقمنة عمليات التدريب والتأهيل بالكامل، وأتمتة التقييمات، وتوحيد جميع البيانات المتعلقة بالمتدربين.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تستخدم المنصة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأهيل وتدريب السائقين في أكثر من 27 موقعاً لمعهد التدريب، بدعم من أكثر من 3400 مدرب وأكثر من 3000 مركبة تدريب".
وأضاف: "يتم تتبع مسار كل مركبة إلكترونيًا جغرافيًا وربطها بالنظام الرئيسي. تخدم المنصة حوالي 250 ألف متدرب سنويًا بأكثر من ستة ملايين ساعة تدريب سنويًا، وقد عملت بأمان منذ إطلاقها، موفرةً تجربة مستخدم سلسة وخالية تمامًا من الورق."
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، تعمل "تدريب" على تحديد احتياجات المتدربين بناءً على بيانات وأرقام تم تحليلها، بما يضمن تدريبًا عالي الجودة للسائقين وترخيص مجموعة من السائقين المهرة والمحترفين.
ومن بين نتائجها الرئيسية تحسين جودة التدريب، وتعزيز الشفافية والدقة في تقييم المتدربين، والمساهمات القابلة للقياس في الحد من الوفيات بين السائقين الجدد.
وتدعم المنصة أيضًا اتخاذ القرار من خلال لوحات معلومات ذكية تراقب مؤشرات التدريب، وتضمن الأتمتة الكاملة لمعايير تقييم الأداء والمعاملات، وتبسط خدمات تصاريح التدريب والعقود من خلال التكامل مع الجهات المصدرة ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التكامل ساهم في تقليص أوقات انتظار التصاريح إلى النصف، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز المراقبة عن بعد من خلال مركز الترخيص الذكي، وتحقيق نسبة التزام من قبل المدربين بمراحل التدريب المقررة بلغت 97%.