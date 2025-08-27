تدريب السائقين في دبي يدخل العصر الرقمي: منصة ذكية جديدة لرفع كفاءة المتدربين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن بدء تأهيل وتدريب السائقين الجدد في دبي عبر منصة تدريب الرقمية التي تخدم أكثر من 250 ألف متدرب سنوياً.

وتقوم المنصة الرقمية بربط جميع معاهد تعليم القيادة في دبي، ورقمنة عمليات التدريب والتأهيل بالكامل، وأتمتة التقييمات، وتوحيد جميع البيانات المتعلقة بالمتدربين.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تستخدم المنصة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأهيل وتدريب السائقين في أكثر من 27 موقعاً لمعهد التدريب، بدعم من أكثر من 3400 مدرب وأكثر من 3000 مركبة تدريب".