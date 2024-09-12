تدريبات محمد بن راشد الصارمة في مدرسة "مونز"

قال "ويلسون": "بعد ساعة، تم إرسال مائة من جنود العدو المزعومين إلى هناك لمطاردة هؤلاء الطلاب... وأسرهم. وفي نهاية التدريب، كانت هناك فصيلتان، 16 رجلاً من أصل 400 لم يتم القبض عليهم، وكان الشيخ محمد يقود إحدى هاتين الفصيلتين".