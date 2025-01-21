الإمارات
تدريبات أمنية في أم القيوين ورأس الخيمة اليوم
تشمل تحريك وحدات عسكرية وطائرات هليكوبتر، جزءا من التدريبات الأمنية المستمرة.
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، أن الجهات المختصة في أم القيوين ورأس الخيمة ستنفذ بعد ظهراليوم الثلاثاء 21 يناير تمريناً ميدانياً استراتيجياً.
وأوضحت الوزارة ، في منشور على منصتي التواصل الاجتماعي إكس وإنستغرام، أن التدريبات ستشمل تحريك الوحدات العسكرية والمروحيات ضمن التدريبات الأمنية المستمرة.
وطلبت السلطات من الجمهور تجنب مناطق التمارين الرياضية، والامتناع عن التقاط الصور، والسماح لوحدات الشرطة بالمرور بحرية لضمان سلامة وفعالية العملية.
وتأتي هذه التدريبات ضمن عملية "درع الوطن 2"، وتشرف وزارة الداخلية على تنفيذ هذه التدريبات الأمنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين.