تدافع آلاف العمال يربك فعالية فلبينية خدماتية في دبي

تحولت فعالية الخدمة العامة التي كان من المفترض أن تكون مبسطة للعمال الفلبينيين في الخارج في الإمارات العربية المتحدة إلى مصدر إحباط للعديد من الحاضرين، بعد أن اجتذبت قافلة الخدمة العامة للعمال الفلبينيين في الخارج التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) يوم الأحد 3 أغسطس حشودًا غير متوقعة وانتقادات بسبب "التنظيم السيئ".

نظمت وزارة شؤون العمال المهاجرين (DMW) هذا الحدث، وكان من المقرر أن يستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، بهدف جمع الجهات الحكومية الرئيسية تحت سقف واحد لمساعدة الفلبينيين في خدمات متنوعة، مثل المساعدة القانونية والدعم المالي والاستشارات الاجتماعية. لكن التجربة بالنسبة للكثيرين لم تكن سلسة على الإطلاق.

وصف العديد من العمال الفلبينيين في الخارج الحدث بأنه "فوضوي ومربك"، مشيرين إلى طوابير الانتظار الطويلة، وانعدام التوجيه، والاكتظاظ. وروى أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تجربته لصحيفة "خليج تايمز".

وصلتُ أنا وصديقي إلى المكان الساعة 8:30 صباحًا، ظنًّا منا أننا وصلنا مبكرًا بما يكفي لتجنب الزحام، لكن الطابور كان قد امتدّ حول المبنى، كما قال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا. "لم يكن هناك من يرشدنا، ولا لافتات، ولا نظام. اكتفينا باتباع الزحام، آملين أن نكون على الطريق الصحيح."