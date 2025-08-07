تدافع آلاف العمال يربك فعالية فلبينية خدماتية في دبي

تحولت فعالية الخدمة العامة التي كان من المفترض أن تكون مبسطة للعمال الفلبينيين في الخارج في الإمارات العربية المتحدة إلى مصدر إحباط للعديد من الحاضرين، بعد أن اجتذبت قافلة الخدمة العامة للعمال الفلبينيين في الخارج التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) يوم الأحد 3 أغسطس حشودًا غير متوقعة وانتقادات بسبب "التنظيم السيئ".
نظمت وزارة شؤون العمال المهاجرين (DMW) هذا الحدث، وكان من المقرر أن يستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، بهدف جمع الجهات الحكومية الرئيسية تحت سقف واحد لمساعدة الفلبينيين في خدمات متنوعة، مثل المساعدة القانونية والدعم المالي والاستشارات الاجتماعية. لكن التجربة بالنسبة للكثيرين لم تكن سلسة على الإطلاق.
وصف العديد من العمال الفلبينيين في الخارج الحدث بأنه "فوضوي ومربك"، مشيرين إلى طوابير الانتظار الطويلة، وانعدام التوجيه، والاكتظاظ. وروى أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تجربته لصحيفة "خليج تايمز".
وصلتُ أنا وصديقي إلى المكان الساعة 8:30 صباحًا، ظنًّا منا أننا وصلنا مبكرًا بما يكفي لتجنب الزحام، لكن الطابور كان قد امتدّ حول المبنى، كما قال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا. "لم يكن هناك من يرشدنا، ولا لافتات، ولا نظام. اكتفينا باتباع الزحام، آملين أن نكون على الطريق الصحيح."
قال المقيم في عجمان إنه انتهى به الأمر بالسير بلا هدف في القاعات الحارة دون أي توجيهات واضحة. وأضاف: "انتهى بي الأمر في غرفة مكتظة بالناس. كان الجو حارًا ومزدحمًا للغاية. في لحظة ما، كنا نقف في طابور في الردهة لمدة ثلاث ساعات خارجها".
أنهى هو ورفيقه معاملاتهما أخيرًا بحلول الساعة السابعة مساءً، أي بعد حوالي إحدى عشرة ساعة من وصولهما. "كنا شاكرين للمساعدة في النهاية، وكان هناك بعض المقاعد وبائع طعام بالداخل."
أشار بعض الحضور أيضًا إلى أن جميع الخدمات - بدءًا من التسجيل في إدارة رعاية العمالة الوافدة (OWWA) ووصولًا إلى التحقق من العقود - كانت مُجمّعة في مكان واحد، مما أدى إلى مزيد من الارتباك. قالت ماريا ت.، وهي مغتربة مقيمة في دبي: "لم تكن هناك لافتات واضحة، ولم يكن هناك فصل بين الخدمات. لم يكن الناس يعرفون إلى أين يتجهون أو إلى أي طابور يصطفون".
أشارت HT، وهي عاملة فلبينية في الخارج، إلى أنه على الرغم من مسحها لرمز الاستجابة السريعة للحصول على رقم طابور رقمي، إلا أنه "لم يكن هناك نظام مُطبّق" لتطبيق الأمر. "استمر الناس في الاصطفاف أينما أرادوا. عندما دخلتُ أخيرًا إلى القاعة، كانت الفوضى في الداخل أكبر."
بحسب قولها، حتى مع خروجهم من القاعة الساعة السابعة مساءً، ظلت طوابير طويلة. "كان البعض قد استسلم وعاد إلى منزله. لم يكن الأمر كما توقعنا".
مع ذلك، لم تكن تجربة الجميع سلبية. قالت KA، إحدى الحاضرات، إن الحشد في الخارج بدا صاخبًا، لكن الأمور تحسنت في الداخل. وأضافت: "كان التدفق سريعًا جدًا. تم التحقق من عقدي وتمكنت من التسجيل في OWWA دون أي مشاكل".
وأوضحت أنها على الرغم من عدم وجود اتجاهات واضحة في البداية، إلا أنها تمكنت من تجنب معظم الفوضى لأنها وصلت مبكرًا وعرفت طريقها إلى القاعة رقم 8.
ذكرت كا أنها وصلت إلى مركز التجارة العالمي الساعة السادسة صباحًا لأنها توقعت طوابير الانتظار الطويلة. وأضافت: "لم تكن خدمة المترو متاحة بعد، لذا كان عدد الأشخاص أقل. وقفتُ في الطابور من السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا. بدأ الزحام بالتزايد حوالي الساعة الثامنة صباحًا، ومنذ ذلك الحين، أصبح المكان مزدحمًا للغاية".
أقرّ جون ريو أ. باوتيستا، الملحق العمالي بمكتب العمالة الوافدة في دبي، بردود الفعل السلبية. وأوضح أن الفعالية شهدت إقبالاً غير متوقع، إذ بلغ عدد المشاركين نحو 6000 شخص، متجاوزاً بكثير التقدير الأولي البالغ 2000 شخص.
نُظِّمَ الحدث بالشراكة مع النادي الاجتماعي الفلبيني، الذي تطوّع له 200 عضو للمساعدة في تنظيمه. وعندما فاق الإقبال التوقعات، اتُّخِذَت إجراءاتٌ للسيطرة على الحشود.
وأوضح قائلاً: "اجتمع مسؤولو وزارة العمل والعمال، والقنصل العام مارفورد أنجليس من مجموعة الفلبينيين في دبي، ورئيس النادي الاجتماعي الفلبيني (FilSoc)، شخصيًا مع ممثلين من مركز دبي التجاري العالمي، وهيئة تنمية المجتمع، وشرطة دبي للمساعدة في تنظيم العملية". وأضاف: "كما تولى السفير ألفونسو فير زمام المبادرة في التواصل مع الحضور عند مداخل القاعة، والمساعدة في تنظيم طوابير الانتظار لتسهيل تدفق الزوار. وتم الإعلان بانتظام خلال البرنامج لإطلاعهم على الحلول البديلة".
وفقًا لباوتيستا، في إطار جهود إدارة شؤون المرأة والطفل (DMW) لجعل الخدمات متاحةً لعدد أكبر من الناس، لم تُلزم الإدارة بالتسجيل المسبق، مُفترضةً أن نسبة الحضور ستكون مماثلةً للفعاليات السابقة، حيث لم يحضر سوى حوالي نصف المسجلين. ومع ذلك، أدى هذا القرار، إلى جانب الترويج الإلكتروني الواسع والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادةٍ هائلة في عدد الحضور دون موعد.
ورغم الفوضى، أفادت إدارة شؤون العمالة المنزلية أن جميع العملاء الذين اختاروا الانتظار حصلوا على الخدمة في النهاية - حيث اكتملت المعاملة النهائية في الساعة 1:45 صباحًا في اليوم التالي: الاثنين 4 أغسطس. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدة 5742 فردًا، وتم تسجيل أكثر من 11383 معاملة.
وأقرت الوكالة بالحاجة إلى تحسين التخطيط للمضي قدمًا، بما في ذلك تنفيذ التسجيل المسبق الصارم، والحد من الطاقة الاستيعابية اليومية لكل خدمة، وإمكانية توسيع الحدث ليشمل إمارات متعددة أو تمديده على مدى عدة أيام.
قال باوتيستا: "على الرغم من نوايانا الطيبة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من العملاء، فمن الضروري تحديد الحد الأقصى من خلال اشتراط التسجيل المسبق لكل وكالة على حدة". وأشار إلى وجود مقترح قائم بالفعل لإقامة معرض كارافان القادم في أبوظبي، بفترة أطول لتلبية الطلب بشكل أفضل.