تداعيات صامتة في أسابيع الحمل الأخيرة

في هذه المرحلة، يكون رأس الطفل قد نزل بعمق في الحوض، ويكون عنق الرحم طرياً ومستعداً، ويمكن أن يبدأ المخاض فجأة، وقد تنفجر كيس الماء دون سابق إنذار، كما يمكن لضغط الدم أو حركات الجنين أن تتغير بسرعة. وقالت الدكتورة أنتو: "في أواخر الحمل، يمكن للمرأة أن تتحول من الشعور بأنها بخير إلى الدخول في حالة مخاض أو ضائقة صحية في غضون دقائق". ولهذا السبب، لا ينصح عادةً بالتنقل الروتيني بعد الأسبوع 38، حتى في حالات الحمل منخفضة المخاطر؛ فالبقاء عالقاً في حركة المرور أو بعيداً عن الرعاية الطبية يمكن أن يؤخر المساعدة عندما يكون الوقت هو الأهم.