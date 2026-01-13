تداعيات صامتة في أسابيع الحمل الأخيرة

في الأسابيع الأخيرة من الحمل، ما قد يبدو طبيعياً قد يخفي أحياناً مخاطر جسيمة. فحتى الهزات الطفيفة أو الحركات المفاجئة يمكن أن تترتب عليها عواقب لا تظهر على الفور، بل قد تتبدى بعد أيام. وتفشل الكثير من التوقعات في رصد المخاطر في أواخر الحمل لأن شيئاً لم يبدُ خارجاً عن المألوف.
قال الأطباء إن هذا الاعتقاد شائع بين الأزواج، خاصة في الأسابيع الأخيرة من الحمل؛ فإذا لم يكن هناك نزيف، ولا إصابة، ولا ألم فوري، يفترض معظم الناس عدم وجود خطر.
وقد أظهرت حالة حديثة في دبي لماذا تختلف تلك الأسابيع الأخيرة، ولماذا تكتسب قرارات السفر أهمية أكبر مما يدركه الكثيرون.
في الأسبوع الـ36 من الحمل، كانت أم منتظرة تستقل سيارة عندما ضغط السائق على المكابح بشكل مفاجئ. لم تصطدم بشيء، ولم تسقط، ولم تكن هناك إصابة مباشرة لبطنها. ومثل العديد من الأزواج، عادوا إلى المنزل ولم يعيروا الأمر اهتماماً كبيراً.
وبعد مرور أسبوع تقريباً، في الأسبوع الـ37، بدأت المرأة تشعر بالدوار والضعف. توجهت إلى المستشفى وقالت للممرضة: "أنا فقط لا أشعر أنني طبيعية". كان ضغط دمها أقل من المعتاد. كانت الأعراض خفية، لكنها كانت كافية للممرضة لرفع الحالة فوراً إلى الطبيب.
أثار الفحص بالسونار الشكوك، وأكدت صور إضافية وجود "انفصال المشيمة"، وهي حالة تنفصل فيها المشيمة جزئياً عن جدار الرحم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الأكسجين الواصل للجنين ويسبب مضاعفات مفاجئة للأم. وما جعل الحالة غير عادية هو التوقيت؛ فالمشكلة لم تظهر فور وقوع حادث السيارة، بل ظهرت بعد أيام.
قام الفريق الطبي بالتحضير للجراحة، وراقبوا الأم والجنين عن كثب، وأبقوا كل شيء جاهزاً في حال تدهور الوضع. وعندما استقر حال كليهما، شرع الأطباء في إجراء ولادة طبيعية. وُلد الطفل بصحة جيدة، وكانت الأم بأمان. قال الأطباء إن الأمر انتهى على خير، لكنه كان من الممكن أن يسير بشكل مختلف تماماً.
لماذا تغير الأسابيع الأخيرة كل شيء
قال الأطباء إنه في حالات الحمل غير المعقدة، يمكن للعديد من النساء التنقل أو القيادة بأمان حتى الأسبوع 36 إلى 38 تقريباً، طالما أنهن يشعرن بصحة جيدة. وقالت الدكتورة ميرا ت. أنتو، أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "لكن الأسبوعين 39 و40 مختلفان".
في هذه المرحلة، يكون رأس الطفل قد نزل بعمق في الحوض، ويكون عنق الرحم طرياً ومستعداً، ويمكن أن يبدأ المخاض فجأة، وقد تنفجر كيس الماء دون سابق إنذار، كما يمكن لضغط الدم أو حركات الجنين أن تتغير بسرعة. وقالت الدكتورة أنتو: "في أواخر الحمل، يمكن للمرأة أن تتحول من الشعور بأنها بخير إلى الدخول في حالة مخاض أو ضائقة صحية في غضون دقائق". ولهذا السبب، لا ينصح عادةً بالتنقل الروتيني بعد الأسبوع 38، حتى في حالات الحمل منخفضة المخاطر؛ فالبقاء عالقاً في حركة المرور أو بعيداً عن الرعاية الطبية يمكن أن يؤخر المساعدة عندما يكون الوقت هو الأهم.
بالنسبة للعديد من الأزواج، يكون التفكير بسيطاً وهو أن شيئاً لم يحدث في ذلك اليوم، لذا فإن كل شيء على ما يرام. وقالت الدكتورة أنتو إن هذا أمر مفهوم ولكنه محفوف بالمخاطر. وأضافت: "في الثلث الثالث من الحمل، يمكن أن يتسبب الكبح المفاجئ أو الهزات في إجهاد داخلي قد يؤثر على المشيمة، حتى بدون إصابة ظاهرة أو ألم".
يمكن للرحلات الطويلة أيضاً أن تسبب الجفاف، وترفع ضغط الدم، وتقلل تدفق الدم إلى الرحم، وتزيد من انقباضات الرحم. والأهم من ذلك، أن مضاعفات مثل انفصال المشيمة قد تظهر بعد ساعات أو حتى أيام.
قال الأطباء إن المراجعة الطبية ضرورية إذا شعرت الحامل بدوار، أو إغماء، أو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، أو قلة حركات الجنين، أو شد في الرحم، أو آلام في الظهر، أو نزيف مهبلي، أو انزعاج جديد في البطن، أو شعور قوي بأن شيئاً ما ليس على ما يرام. وقالت الدكتورة أنتو: "غالباً ما تشعر النساء بتغيرات طفيفة قبل أن ترصدها أجهزة المراقبة. إن الشعور بـ 'أنا لست بخير' يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة".
لم تكن هذه الحالة تتعلق بالذعر أو الأعراض الدرامية، بل كانت تتعلق بالاستماع المبكر (للجسد)، والتصرف بهدوء، والبقاء بالقرب من الرعاية الطبية في الأسابيع الأخيرة من الحمل. بالنسبة للعديد من الأزواج، الدرس بسيط: عندما يقترب الحمل من خط النهاية، حتى العلامات الصغيرة تستحق الاهتمام.