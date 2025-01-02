تداعيات حريق البرشاء..تحديات المأوى البديل للسكان

أنسام محمود، مقيمة جزائرية، كانت تقيم مع صديقة لها لكنها تبحث الآن عن خيارات للإيجار. كان من المفترض أن تدفع إيجارها في اليوم التالي وأعربت عن إحباطها. قالت: "أقيم في تلك الشقة منذ شهرين. تمكنت من استعادة نصف متعلقاتي لكنني تركت الباقي لأنني لم يكن لدي مكان لتخزينها. آمل أن أتمكن من الحصول عليها عندما يعاد فتح المبنى".