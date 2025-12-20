الإمارات

"تداعيات المطر".. ورش السيارات في الإمارات تشهد ازدحاماً كبيراً

رغم عدم وجود أضرار فيضانات واسعة مثل أمطار أبريل 2024 إلا أنها كافية لترك السيارات عالقة بحاجة لإصلاحات
"تداعيات المطر".. ورش السيارات في الإمارات تشهد ازدحاماً كبيراً
سيد أياز باشا
تاريخ النشر

صُدم مسعود علي، المقيم في النهدة بالشارقة، عندما عاد إلى سيارته بعد المطر ووجد أن المياه قد ارتفعت في منطقة المواقف حيث تركها طوال الليل.

قال: “عندما حاولت تشغيل السيارة في الصباح، لم تعمل.” وأضاف: “لاحقًا، قيل لي إن الماء قد دخل إلى فلتر الهواء. حاولت مرة واحدة، ثم توقفت لأنني لم أرغب في تفاقم الوضع.”

علي هو واحد من العديد من السكان في الشارقة وأجزاء من دبي الذين يتعاملون مع مشاكل طفيفة في المركبات بعد الأمطار الأخيرة. على الرغم من عدم وجود أضرار فيضانات واسعة النطاق مثل أمطار أبريل 2024 التاريخية، إلا أنها كافية لترك السيارات عالقة وأصحابها يسارعون للإصلاحات.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

واجه أحمد نجار، مقيم آخر، مشكلة مماثلة. قال: “السيارة اشتغلت، لكنها لم تكن تعمل بشكل صحيح.” وأضاف: “لم أضغط عليها. فكرت أنه من الأفضل فحصها.” ومع ذلك، لم يكن الحصول على المساعدة الفورية سهلاً.

ازدحام في الورش، قوائم الانتظار تتزايد

قالت بعض الورش في الشارقة ودبي إنها محجوزة بالكامل حاليًا، مما يترك السائقين ينتظرون أيامًا قبل أن يتم فحص سياراتهم.

قال نجار: “ذهبت إلى ورشتين وكلاهما قالا لي أن أعود بعد أسبوع.” وأضاف: “قالوا إن لديهم أعمال معلقة حتى قبل المطر.”

قال أصحاب الورش إن المشكلة ليست فقط في الإصلاحات المتعلقة بالمطر. قال أيوب، ميكانيكي من ورشة نجم في الشارقة: “كان لدينا بالفعل أعمال مجدولة.” وأضاف: “ثم حدث المطر، وجاءت بعض السيارات الإضافية. نحن ندير كلا الأمرين.”

على عكس فيضانات أبريل 2024، قال الميكانيكيون إن معظم الحالات الحالية تتعلق بمشاكل طفيفة، خاصة السيارات التي كانت متوقفة في مناطق غارقة بالمياه أو تعرضت للأمطار لساعات طويلة.

ما يراه الميكانيكيون

أوضح الميكانيكيون أن المشاكل الأكثر شيوعًا بعد الأمطار تشمل:

  • دخول الماء إلى فلتر الهواء

  • تأثر شمعات الإشعال بالرطوبة

  • مشاكل مؤقتة في بدء التشغيل

  • مشاكل متعلقة بالبطارية بسبب الرطوبة

قال شمير محمد، ميكانيكي مقيم في دبي يعمل في القوز 3: “هذه ليست أضرارًا كبيرة، ولكن بدء تشغيل السيارة مبكرًا يمكن أن يجعل الأمور أسوأ”.

نصح السائقين بالانتظار وترك السيارة تجف تمامًا. قال: “إذا دخل الماء إلى أي جزء من المحرك، امنحه الوقت”. “لا تجبر السيارة على البدء”.

أضاف شمير: “احتياط آخر هو فصل طرف البطارية إذا تعرضت السيارة للماء. هذا يساعد في تجنب الدوائر القصيرة”.

الصبر مطلوب

قال أصحاب الورش إن العديد من السائقين يقومون بالشيء الصحيح هذه المرة بعدم التسرع في الإصلاحات أو إجبار المحركات على البدء.

قال أيوب: “لقد تعلم الناس من العام الماضي”. “هم أكثر حذرًا الآن. ولكن نعم، الورش مشغولة، والجميع سيحتاج إلى الانتظار لدورهم.”

الأمطار تضرب الإمارات: عدد أقل من نداءات الاستغاثة حيث يلتزم السائقون بالدروس المستفادة من فيضانات أبريل 2024 127 ملم من الأمطار: كيف تعاملت الإمارات مع الطرق المغمورة والرحلات الجوية المعطلة هذا الأسبوع 'علمتنا درسًا': سكان الإمارات يأخذون تحذيرات الطقس بجدية أكبر بعد فيضانات 2024

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com