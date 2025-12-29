تدابير احترازية مهمة..إبقاء الأبواب مغلقة وسط الغبار

شارك المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) تدابير احترازية مهمة لسكان الإمارات في حالة الظروف الجوية المغبرة.
يُنصح السكان باتخاذ احتياطات السلامة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم خلال العواصف الترابية.
تشمل نصائح السلامة:
تجنب التعرض المباشر للغبار وجزيئات الغبار.
توخي الحذر أثناء القيادة واتباع قواعد السلامة المرورية بدقة.
إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة لمنع دخول الغبار إلى المنازل والمباني.
البقاء على اطلاع من خلال متابعة تقارير الطقس والنشرات من المصادر الرسمية.
يؤكد المركز الوطني للأرصاد على أهمية الاعتماد على التقارير الرسمية ويثني عن نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
تأتي هذه النصيحة بعد إصدار تنبيه بالغبار الأصفر في 28 ديسمبر، من الساعة 1.30 مساءً حتى 6.30 مساءً.
من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات في 29 ديسمبر غائمًا مع احتمال هطول أمطار يوم الاثنين، 29 ديسمبر. هناك احتمال لتشكل السحب الركامية، التي ترتبط عادةً بهطول الأمطار، فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.
