تدابير احترازية مهمة..إبقاء الأبواب مغلقة وسط الغبار

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات في 29 ديسمبر غائمًا مع احتمال هطول أمطار يوم الاثنين، 29 ديسمبر. هناك احتمال لتشكل السحب الركامية، التي ترتبط عادةً بهطول الأمطار، فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.