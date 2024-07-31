تخفيف الازدحام المروري بعد العطلات: حلول مبتكرة

لا شك أن الدوام المدرسي يساهم في الازدحام المروري في المناطق الحضرية. والآن بعد أن تم إغلاق المدارس وسافر العديد من السكان إلى الخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية، أصبح سائقو السيارات يتمتعون بالتنقل في وقت أقل من العادة.

بناءً على ذلك، هناك دروس يمكن استخلاصها لتساعدنا على فهم التغيرات في الحركة المرورية بين أيام الدراسة والعطلات المدرسية. تحدثت صحيفة خليج تايمز إلى المخططين الحضريين وخبراء النقل حيث شاركونا الحلول العملية والتدابير المقترحة التي يمكن تنفيذها حتى يتمكن السكان من الاستمتاع بحركة مرور أقل ازدحاماً حتى بعد فصل الصيف.