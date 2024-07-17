تخفيضات 50% على رسوم التراخيص في سوق أبوظبي العالمي لفئات معينة

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تخفيضات بنسبة 50% أو أكثر على رسوم الحصول على التراخيص غير المالية وتراخيص التجزئة ضمن نطاق اختصاصه، ويدخل جدول رسوم التراخيص المعدل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، وهو جزء من الترتيبات الانتقالية للشركات في جزيرة الريم.

ويعد سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، ويشمل اختصاصه جزيرتي المارية والريم.

وبموجب الهيكل المعدل، ستنخفض الرسوم المفروضة على التسجيلات الجديدة ضمن فئة الشركات غير المالية من 10000 دولار إلى 5000 دولار. كما ستنخفض رسوم تجديد الترخيص السنوية لنفس الفئة من 8000 دولار إلى 5000 دولار.