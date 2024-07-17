تخفيضات 50% على رسوم التراخيص في سوق أبوظبي العالمي لفئات معينة
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تخفيضات بنسبة 50% أو أكثر على رسوم الحصول على التراخيص غير المالية وتراخيص التجزئة ضمن نطاق اختصاصه، ويدخل جدول رسوم التراخيص المعدل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، وهو جزء من الترتيبات الانتقالية للشركات في جزيرة الريم.
ويعد سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، ويشمل اختصاصه جزيرتي المارية والريم.
وبموجب الهيكل المعدل، ستنخفض الرسوم المفروضة على التسجيلات الجديدة ضمن فئة الشركات غير المالية من 10000 دولار إلى 5000 دولار. كما ستنخفض رسوم تجديد الترخيص السنوية لنفس الفئة من 8000 دولار إلى 5000 دولار.
كما تم تخفيض رسوم فئة البيع بالتجزئة بشكل كبير، مع تخفيض رسوم التسجيل الجديدة من 6000 دولار إلى 2000 دولار. وستشهد تجديدات التراخيص لفئة البيع بالتجزئة أيضاً تخفيضاً بنسبة 50 في المائة، مما يؤدي إلى خفض الرسوم إلى 2000 دولار.
وتم تحديد تاريخ سريان رسوم الترخيص المعدلة في الأول من يناير من العام المقبل، حيث تنتهي الرسوم الحالية في 31 ديسمبر.
وسبق أن تم إعفاء الشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة الموجودة في جزيرة الريم من دفع أي رسوم للحصول على التراخيص التجارية لسوق أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024.
وتشمل تعديلات الرسوم للفئات الأخرى تغييرات في الهيكل داخل الفئة المالية، والتي زادت الآن من 15000 دولار إلى 20000 دولار. وستزيد رسوم التجديد من 13000 دولار إلى 15000 دولار. وبالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، تغيرت الرسوم من 1000 دولار إلى 1500 دولار لكل من تجديدات التراخيص الجديدة والحالية. وتظل رسوم فئة المركبات ذات الأغراض الخاصة دون تغيير عند 1900 دولار.
وبحسب سوق أبوظبي العالمي، جاءت الرسوم المعدلة بعد "سلسلة من المشاورات" التي أجريت في عام 2023 مع مجموعة مركزة من شركات جزيرة الريم.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "لقد قمنا بتقييم الأثر المالي على فئات الأعمال المختلفة وقمنا في السابق بتنفيذ إعفاء من الرسوم للشركات غير المالية و شركات التجزئة المؤهلة في جزيرة الريم. وبناءً على هذه الجهود، قمنا الآن بمراجعة هيكل الرسوم لدينا ليشمل تخفيضات كبيرة لنفس الفئات بدءاً من العام المقبل. هدفنا هو تقليل الاضطرابات المحتملة للشركات التي تنتقل إلى ترخيص سوق أبوظبي العالمي، وتمكينها من العمل بكفاءة ضمن ولايتنا القضائية".