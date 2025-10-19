تخفيضات ومكافآت: تجار المجوهرات في الإمارات يفتحون خزائنهم لجذب المتسوقين بمناسبة "عيد الأضواء"

يتنافس تجار المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة على المتسوقين في ديوالي من خلال تقديم خصومات كبيرة وعدم فرض رسوم تصنيع أو عملات ذهبية أو مجوهرات مجانية، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
لتعزيز المبيعات خلال المهرجان، قدم تجار المجوهرات مجموعة مختارة من المجوهرات المرصعة بالماس والذهب والأحجار الكريمة بتصاميم معاصرة.
نقدم لكم إعفاءً تامًا من رسوم التصنيع على جميع مجوهراتنا. نقدم خصمًا خاصًا بنسبة 60% على قطع الألماس، بالإضافة إلى عملات ذهبية ومجوهرات مجانية كهدايا. كما نقدم عروض استبدال مميزة، حيث يحصل عملاؤنا على أفضل أسعار السوق لذهبهم القديم. وللمشتريات التي تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، نقدم عملات ذهبية ومجوهرات مجانية كهدايا، وفقًا لشيراج فورا، المدير الإداري لمجوهرات بفلح.
تنظم مجوهرات كنز عجلة الحظ في صالة عرضها في مينا بازار حتى 25 أكتوبر، مع جوائز مضمونة مثل 1000 درهم نقدًا، وعملات فضية، وتذاكر حفلات، وقسائم طعام، ومفاجآت فورية مع كل عملية شراء.
قال أنيل داناك، المدير الإداري لشركة كانز جويلز: "أردنا هذا الموسم أن نجعل احتفالات ديوالي لا تُنسى حقًا من خلال مكافآت مضمونة تجلب الابتسامات والتألق إلى احتفالاتهم".
يوم السبت، قاربت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق. ووفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا، وعيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا 512.25 درهمًا إماراتيًا، و474.25 درهمًا إماراتيًا، و455 درهمًا إماراتيًا، و390 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
أنهى الذهب في المعاملات الفورية الأسبوع عند 4,249.94 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.94%. وكان قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 4,378.98 دولارًا للأوقية الأسبوع الماضي.
يُعرف مهرجان ديوالي باسم مهرجان الأضواء، وسيتم الاحتفال به في يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.
تقدم مجوهرات ليالي للمتسوقين عملات ذهبية مجانية مع كل عملية شراء. عند الشراء بقيمة 4000-8000 درهم، سيحصل المتسوقون على عملة ذهبية وزنها غرام واحد؛ وعند الشراء بقيمة 8001-12000 درهم، سيحصلون على عملة ذهبية وزنها غرامان؛ وعند الشراء بقيمة 12001-15000 درهم، سيحصلون على عملة ذهبية وزنها 3 غرامات؛ وعند الشراء بقيمة تزيد عن 15001 درهم، سيحصلون على عملات ذهبية وزنها 4 غرامات.
كما نعمل على تحسين تجربة التسوق داخل المتجر من خلال تصميمات بوتيك مُجددة، وخدمات شخصية، ومجموعات احتفالية مُختارة بعناية تجمع بين الأسلوب العصري والحرفية الخالدة. يبحث المتسوقون اليوم عن تواصل عاطفي وقيمة طويلة الأمد، وليس مجرد تخفيضات على الأسعار - لذا فإن هدفنا هو جعل كل عملية شراء مميزة لا تُنسى،" صرّح أنوراغ سينها، المدير الإداري لمجوهرات ليالي.
وقال شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والماس، إنهم يقدمون قسائم نقدية على مشتريات المجوهرات، وعدم وجود خصم على استبدال الذهب عيار 22، وخطة "ادفع مقدماً 10%" التي تسمح للعملاء بتثبيت سعر الذهب الحالي وضمان الحماية ضد تقلبات الأسعار في المستقبل.
في حال ارتفاع الأسعار، يستفيد العملاء من سعر الفائدة المحظور؛ وفي حال انخفاضها، يستفيدون من انخفاضها. ثقة المستهلكين في الذهب كاستثمار في أعلى مستوياتها على الإطلاق. إن ضمان تحقيق الذهب لعوائد قياسية بفضل قيمته المتأصلة يدفع المزيد من الزبائن إلى صالات عرضنا، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب.
وقال أديتيا كيجريوال، رئيس التسويق بشركة تيتان الدولية المحدودة، إنهم يقدمون عرضًا قديمًا لتبادل الذهب، مما يجعل الأسعار المرتفعة ميزة وليس مشكلة.
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، لدينا عرض هدية ميمونة وهو عبارة عن خصم على سعر الذهب نفسه للجميع".
يبدو أن صناعة المجوهرات هذه المرة تُقدّم باقةً من العروض للعملاء، بدلاً من عرضٍ واحد. علاوةً على ذلك، تُركّز معظم العلامات التجارية على خلق أجواءٍ احتفاليةٍ من خلال ديكورات متاجرها. كما أطلقت بعض العلامات التجارية مجموعاتٍ جديدةً خلال هذه الفترة. هذا هو الوقت المناسب للعملاء لاتخاذ خياراتٍ ذكية، كما أضاف كيجريوال.
وقال جويلوكاس، تاجر المجوهرات في دبي، إن العملاء الذين ينفقون 4500 درهم على مجوهرات الماس والأحجار الكريمة سيحصلون على سبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً وزنها 500 مليجرام مجاناً، بينما تأتي المشتريات بقيمة 8000 درهم على مجوهرات الماس والأحجار الكريمة أو 30000 درهم على مجوهرات الذهب مع تمثال لاكشمي أو سبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً وزنها 1 جرام.
للاحتفالات الكبرى، سيحصل الفائزون الذين ينفقون 60 ألف درهم على مجوهرات من الماس والأحجار الكريمة على سبيكة ذهب عيار 24 وزنها 10 جرام.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء الذين ينفقون 3000 درهم إماراتي على مجوهرات من الألماس والأحجار الكريمة على قسيمة نقدية بقيمة 100 درهم إماراتي على عملة ذهبية عيار 22 قيراطًا عند إنفاق 3500 درهم إماراتي على مجوهرات ذهبية. يسري العرض فقط في 19 أكتوبر. وصرحت دار المجوهرات: "نقدم أيضًا إعفاءً من رسوم التصنيع على العملات الذهبية بوزن ثمانية غرامات، ودون أي خصومات على استبدال الذهب القديم".