تخفيضات ومكافآت: تجار المجوهرات في الإمارات يفتحون خزائنهم لجذب المتسوقين بمناسبة "عيد الأضواء"

يوم السبت، قاربت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق. ووفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا، وعيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا 512.25 درهمًا إماراتيًا، و474.25 درهمًا إماراتيًا، و455 درهمًا إماراتيًا، و390 درهمًا إماراتيًا على التوالي.