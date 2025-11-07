تخفيضات في الإمارات: عروض تبدأ من درهم واحد وخصومات تصل إلى 90%

أعلن تجار التجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية في الإمارات عن خصومات على آلاف المنتجات، تصل إلى 90 في المائة خلال تخفيضات 11.11.
تبدأ العروض من درهم واحد فقط، ويمكن للمتسوقين الحصول على هدايا بقيمة تصل إلى 1600 درهم على المنتجات الإلكترونية المتاحة للمتسوقين. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات دفع مرنة عبر تابي، تمارا، وبطاقات الائتمان البنكية خلال فترة العرض.
أطلقت "نون"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر تخفيضات يوم العزاب 11.11 من مساء 7 نوفمبر حتى 12 نوفمبر، مقدمة للمتسوقين خصومات تصل إلى 90 في المائة على آلاف المنتجات في جميع الفئات - من التكنولوجيا والموضة إلى الجمال، المنزل، والضروريات اليومية.
يقدم السوق الرقمي المحلي خصماً إضافياً بنسبة 11 في المائة (حتى 111 درهم) بالإضافة إلى الخصومات الحالية، وعروض 'اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً' على أكثر من 1000 منتج في الموضة، المنزل، والمزيد، ودوّر العجلة للفوز باسترداد نقدي يصل إلى 100 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على خصومات تصل إلى 50 في المائة على الهواتف المحمولة، الأجهزة القابلة للارتداء، والإكسسوارات؛ تصل إلى 70 في المائة على الأثاث، الحمام، والمفروشات؛ عروض المنزل والمطبخ تبدأ من درهم واحد؛ تصل إلى 60 في المائة على الأجهزة وهدايا بقيمة تصل إلى 1599 درهم مع التلفزيونات الفاخرة؛ تصل إلى 80 في المائة على منتجات الموضة؛ تصل إلى 80 في المائة على الملابس الرياضية والأحذية الرياضية؛ وتصل إلى 70 في المائة على العناية بالبشرة والشعر.
تحت عروض noon Minutes، تُقدم خصومات تصل إلى 70 في المائة على الإلكترونيات والألعاب؛ تصل إلى 90 في المائة على أسعار العناية الشخصية والجمال؛ وتبدأ أسعار الوجبات الخفيفة، المشروبات، ولوازم المنزل من درهم واحد فقط.
استمتع بعروض تتغير يومياً من أفضل المطاعم في الإمارات — بما في ذلك بيتزا بـ5 دراهم، مندي بـ9 دراهم، صندوق كاجون كريسبير بـ16 درهم من بوبايز، ووجبات كومبو من البيك بـ10 دراهم خلال أسبوع تخفيضات 11.11 على موقع noon.com.
قال سوبنيل جا، نائب الرئيس المساعد لنمو الفئات في نون: “يوم العزاب أصبح الآن حدثاً عالمياً حقيقياً، ونعامله كواحدة من أكبر الفرص في السنة.”
عملاق التجارة الإلكترونية العالمي Amazon.ae يقدم أيضاً تخفيضات 11.11 حتى 12 نوفمبر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى ملايين العروض، بما في ذلك الضروريات اليومية والموضة والإلكترونيات الأساسية، المنزل، المطبخ، الجمال، والموضة، وغيرها.
يقدم خصماً يصل إلى 50 في المائة على أول ثلاث طلبات على Amazon Now و20 في المائة على كل طلب لاحق، بالإضافة إلى 50 في المائة على كل شيء في Amazon Bazaar باستخدام الكود BZR50.
قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن نتجه نحو واحدة من أكثر لحظات التسوق إثارة في السنة بزخم لا يصدق - حيث تنمو طلبات Amazon Now اليومية بنسبة 40 في المائة شهرياً، مع تسوق أعضاء Prime مرتين أكثر منذ تجربة خدمة التوصيل في 15 دقيقة. من المتوقع أن يكون هذا 11.11 واحداً من أكبر الأحداث لدينا للعملاء، مع خيارات توصيل أسرع، وقيمة استثنائية من خلال متجر Amazon Bazaar بـ10 دراهم، إلى جانب ملايين العروض عبر العلامات التجارية المحلية والدولية التي يحبونها.”
تحت عروض Amazon Now – صفقات 15 دقيقة، يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 50 في المائة على مستلزمات المنزل، منتجات العناية بالطفل، الضروريات المائية والمكملات الغذائية؛ وما يصل إلى 40 في المائة على المياه، المشروبات الغازية والقهوة، الفواكه والخضروات الطازجة، المواد الغذائية الأساسية.
يمكن لعشاق اللياقة والعافية توفير ما يصل إلى 60 في المائة على معدات الرياضة مثل الدمبل، المضارب، ملحقات الجولف، ومجموعات الغطس؛ وما يصل إلى 50 في المائة على الملابس الرياضية؛ وما يصل إلى 40 في المائة على معدات اللياقة البدنية؛ وما يصل إلى 30 في المائة على زجاجات المياه والأكواب؛ وما يصل إلى 25 في المائة على أجهزة تتبع اللياقة البدنية.
وبالمثل، هناك خصومات بنسبة 50 في المائة على منتجات العناية بالبشرة، منتجات الشعر، ماركات المكياج، والعطور. كما تُقدم خصومات على المنتجات الإلكترونية وألعاب الفيديو.
بمناسبة 11.11، تقدم جمبو للإلكترونيات خصومات تصل إلى 50 في المائة عبر الفئات الرئيسية، بالإضافة إلى توفير 10 في المائة إضافية من التوفير الفوري من خلال شركاء البنوك. ستتضمن الحملة أيضًا عروض فلاش وعروض أسعار خاصة مثل 111 درهم و1,111 درهم، بالإضافة إلى قيمة حصرية لحزم المنتجات على موقعها الإلكتروني.
قال المتحدث باسم جمبو: "نتوقع أداءً قويًا يقوده الإنترنت، مع نمو حوالي 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي خلال فترة 11.11. بشكل عام، من المتوقع أن يساهم الحدث بحوالي 20 في المائة من إجمالي مبيعاتنا في نوفمبر هذا الشهر".
قال المتحدث: "الفئات التي من المتوقع أن تحقق أفضل أداء تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية، والأجهزة القابلة للارتداء. تشمل الجاذبيات الرئيسية على موقع Jumbo.ae هذا العام تلفزيونات بحجم 75 بوصة، وكاميرات بدون مرآة مع مزايا الحزم، والأجهزة المنزلية الأساسية، وإطلاقات الهواتف الذكية الأحدث".
أطلقت مجموعة إيروس، وهي بائع تجزئة إلكتروني آخر، أيضًا عرض 11.11 مع صفقات تبدأ من 111 درهم.
علاوة على ذلك، تقوم منصات التجارة الإلكترونية الأخرى والمتاجر التقليدية بتقديم مبيعات وخصومات عبر الإنترنت وخارجها.