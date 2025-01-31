تخفيضات ضخمة وجوائز قيمة في ختام "دبي للتسوق"
رغم أن مهرجان دبي للتسوق قد اختتم نسخته الثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن المقيمين والزوار لا يزالون قادرين على الحصول على بعض الصفقات الرائعة في التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق من الجمعة 31 يناير إلى الأحد 2 فبراير.
يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 90 بالمائة على 500 علامة تجارية رائدة عبر 2000 متجر في المدينة على مدى الأيام الثلاثة.
وبالإضافة إلى العروض الترويجية في اللحظات الأخيرة، يحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الفوز بجوائز في سحوبات اليانصيب، بما في ذلك سيارات جديدة تماماً مثل نيسان باترول SE تيتانيوم، وبي إم دبليو الفئة الثامنة، وجيتور 2025 X90 بلس. كما تتاح للمتسوقين أيضاً فرصة الفوز بجوائز نقدية وساعات فاخرة وبطاقات هدايا.
الفرصة متاحة للمتسوقين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا للفوز بسيارة Jetour 2025 X90 Plus الجديدة كلياً عند التسوق عبر تطبيق PrivilegePLUS.
يقدم "دبي هيلز مول" فرصة الفوز بجوائز نقدية وسيارة BMW الفئة الثامنة عند إنفاق حد أدنى 250 درهماً إماراتياً، في حين يقدم ابن بطوطة مول فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول SE تيتانيوم عند إنفاق 150 درهماً إماراتياً.
وفي "وافي سيتي"، يتيح إنفاق 300 درهم أو أكثر الفوز بجوائز يومية، بما في ذلك ساعات فاخرة من ريفولي. كما يكافئ مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم بفرصة الفوز بـ 300 ألف نقطة من برنامج شير، أي ما يعادل 30 ألف درهم.
وفي الوقت نفسه، في دبي "فستيفال سيتي مول"، يتيح إنفاق 300 درهم وتحميل الإيصالات إلى تطبيق BLUE للمتسوقين فرصة الفوز ببطاقات هدايا بقيمة 3000 درهم.
بدأ مهرجان دبي للتسوق في 6 ديسمبر 2024، واستمر حتى 12 يناير 2025.
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه، استضاف مهرجان التسوق بعضاً من أكبر الفنانين والمشاهير في العالم ضمن مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية بما في ذلك مهرجان 321.
واستمتع الزوار أيضاً بتجارب احتفالية واحتفالات لا تُنسى في ليلة رأس السنة الجديدة، بالإضافة للرحلات إلى المتنزهات الترفيهية والمغامرات في الهواء الطلق والوجهات الشاطئية وفرص للفوز بجوائز تغير حياتهم.
على مدار 38 يوماً من المهرجان، شهد المقيمون والزوار العروض الساحرة والمجانية لأضواء دبي والألعاب النارية، إلى جانب عروض الطائرات بدون طيار العالمية المجانية اليومية.