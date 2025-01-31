تخفيضات ضخمة وجوائز قيمة في ختام "دبي للتسوق"

رغم أن مهرجان دبي للتسوق قد اختتم نسخته الثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن المقيمين والزوار لا يزالون قادرين على الحصول على بعض الصفقات الرائعة في التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق من الجمعة 31 يناير إلى الأحد 2 فبراير.