تخفيضات تصل إلى 90% في آخر مفاجآت صيف دبي

تقام التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الرائدة في دبي، بما في ذلك: برجمان مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، سيتي ووك، دبي فستيفال سيتي مول، دبي هيلز مول، دبي مول، دبي أوتلت مول، فستيفال بلازا، ابن بطوطة مول، مول الإمارات، ميركاتو، ند الشبا مول، نخيل مول، ذا أوتلت فيليدج، وافي، وغيرها الكثير.