تخفيضات تصل إلى 90% في آخر مفاجآت صيف دبي

حان وقت التوفير! أعلنت مفاجآت صيف دبي عن أكبر عطلة نهاية أسبوع من التوفير على الإطلاق لهذا الموسم.
من 8 إلى 10 أغسطس، ستقدم منافذ البيع والمتاجر في جميع أنحاء المدينة خصومات تصل إلى 90%، في ختام موسم التسوق الثاني المتخصص، تخفيضات صيف دبي الكبرى (GDSS). ستتوفر الخصومات في أكثر من 1500 متجر، لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط.
هذه هي الفرصة الأخيرة للمتسوقين في دبي للاستفادة من هذه العروض الضخمة على الموضة والجمال والأدوات المنزلية والتكنولوجيا والإلكترونيات والمزيد، قبل بدء تخفيضات العودة إلى المدارس.
تقام التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الرائدة في دبي، بما في ذلك: برجمان مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، سيتي ووك، دبي فستيفال سيتي مول، دبي هيلز مول، دبي مول، دبي أوتلت مول، فستيفال بلازا، ابن بطوطة مول، مول الإمارات، ميركاتو، ند الشبا مول، نخيل مول، ذا أوتلت فيليدج، وافي، وغيرها الكثير.
تشمل هذه التخفيضات الضخمة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، من الأزياء إلى الإلكترونيات.
إذا كنتِ تتطلعين لشراء فستان من علامتكِ المفضلة، فقد يكون من المفيد اقتناؤه في نهاية هذا الأسبوع. ستقدم كلٌّ من العلامات التجارية الفاخرة وعلامات الأزياء الراقية عروضًا لا تُقاوم، مثل "اشترِ واحدًا واحصل على الثاني مجانًا"، و"اشترِ ثلاثة واحصل على اثنين مجانًا"، و"خصومات تصل إلى 90%". كما يمكنكِ شراء الأحذية والإكسسوارات من متاجركِ المفضلة.
يمكن لعشاق الجمال والعناية بالبشرة أيضًا الحصول على خصم يصل إلى 90 بالمائة على العطور والعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل.
أعلنت متاجر الأدوات المنزلية والديكور عن خصومات تصل إلى 75 بالمائة على الأثاث والديكورات وغيرها من الضروريات المنزلية.
هل تبحث عن سلع لأطفالك الصغار؟ لستَ مضطرًا لانتظار تخفيضات العودة إلى المدارس لتحصل على عروض رائعة على ملابس الأطفال وأحذيتهم وغيرها.
ويستطيع العملاء أيضًا استكشاف مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية بخصم يصل إلى 90 بالمائة في المتاجر الشهيرة مثل E City، وVirgin Megastore، وCarrefour.
شهدت عروض التجزئة والسحوبات على مستوى المدينة، والتي تعد من أبرز سمات مفاجآت صيف دبي، نشاطاً مكثفاً طوال فصل الصيف، وستستمر حتى 31 أغسطس. وتتاح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز قيّمة، من جوائز نقدية إلى سيارات، وحتى مكافآت وأميال إضافية من سكاي واردز.
يقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي مفاتيح تسع سيارات جديدة كليًا، بينما تقدم سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات 30 سبيكة ذهب لـ 30 فائزًا محظوظًا. ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات لمفاجآت صيف دبي 2025 فرصًا أكبر للفوز، حيث سيحصل 50 فائزًا على قسائم مجوهرات بقيمة 175,000 درهم إماراتي.