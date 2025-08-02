تخطيط مالي ناجح: فرصة الشباب الإماراتي ليصبح مستشاراً مالياً معتمداً

تم فتح باب التسجيل لبرنامج المستشارين الماليين الشباب، وهو برنامج تدريب مكثف لمدة أربعة أشهر يستهدف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاماً ليصبحوا مستشارين ماليين معتمدين يتمتعون بمعرفة عميقة في الثقافة المالية.
ويأتي هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الثقافة المالية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 30.7% فقط، وهو أقل بكثير من المعدلات الدولية الأخرى.
قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان: "يُعد تعزيز الثقافة المالية بين الشباب ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا الوطنية. إن تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم أمرٌ أساسي لضمان قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية، وإرساء أسس مستقبلٍ مستقر".
تشير دراسات حديثة إلى أن 50% من سكان الإمارات ينفقون أكثر مما يكسبون، بينما يعاني أكثر من 60% منهم من الديون، ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. ويتحمل الشباب الإماراتي، على وجه الخصوص، العبء الأكبر، حيث ينفق الذكور حوالي 2000 درهم شهريًا والإناث 1656 درهمًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من نظرائهم الوافدين البالغ 1152 درهمًا و606 دراهم على التوالي.
يتناول برنامج المستشارين الماليين الشباب هذه التحديات من خلال سبع وحدات أساسية، تشمل أساسيات الثقافة المالية، والاقتصاد النقدي، والتمويل الريادي، واستراتيجيات الاستثمار. سيُكمل المشاركون أكثر من 30 ساعة تعليمية على مدار أربعة أشهر، تتضمن ورش عمل عملية، وزيارات للمؤسسات المالية، وفعاليات هاكاثون مصممة لإلهام حلول مبتكرة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية المبادرة، مشيراً في بيان إلى أن "البرنامج يعكس الالتزام المستمر بتدريب المهنيين الإماراتيين الشباب، وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة".
المتطلبات وكيفية التقديم
يشترط للتأهل أن يكون المتقدم من الجنسية الإماراتية، وشهادة جامعية في إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة. أما المرشحون الذين لا يحملون شهادات محددة، فيشترط أن تكون لديهم خبرة ثلاث سنوات في الخدمات المالية. كما يشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات تواصل قوية.
عند إتمام البرنامج، سيحصل المتدربون على ثلاث شهادات: شهادة إتمام من الهيئة الاتحادية للشباب، وتسجيل كمؤثر مالي من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وشهادة مدرب محو الأمية المالية من البنك المركزي. وسيُجري المتدربون بعد ذلك دورات تدريبية تطوعية لنشر الرسالة وبناء شبكة وطنية من المستشارين الماليين المؤهلين.
يتم قبول الطلبات الآن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للشباب، حيث يعتمد الاختيار على المؤهلات الأكاديمية والخبرة والالتزام بالتعليم المالي المجتمعي.