تخطيط مالي ناجح: فرصة الشباب الإماراتي ليصبح مستشاراً مالياً معتمداً

يشترط للتأهل أن يكون المتقدم من الجنسية الإماراتية، وشهادة جامعية في إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة. أما المرشحون الذين لا يحملون شهادات محددة، فيشترط أن تكون لديهم خبرة ثلاث سنوات في الخدمات المالية. كما يشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات تواصل قوية.