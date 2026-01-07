"تحية" من محمد بن راشد لطفلة تشعل مواقع التواصل

بدافع الفضول، سارت العائلة إلى هناك، ولدهشتهم، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالفعل يقوم بجولة في المنطقة. وتذكرت قائلة: "كنا في حالة صدمة ومفاجأة تامة. أعتقد أن مقابلة سموه في الشارع هي حلم سري لكل مقيم في دبي. نحن نقرأ هذه القصص في الأخبار لكننا لا نتوقع حقاً أن يحدث ذلك لنا".