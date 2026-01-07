"تحية" من محمد بن راشد لطفلة تشعل مواقع التواصل

ما بدأ كنزهة روتينية لعائلة في دبي تحول إلى لحظة سيعتزون بها إلى الأبد.
ذهبت فاطمة زيلين مع زوجها وطفليها إلى "ذا سكوير" في منطقة ند الشبا يوم السبت، متوقعين قضاء أمسية عادية من العشاء والتسوق. وبدلاً من ذلك، وجدت العائلة نفسها تقابل بشكل غير متوقع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حتى إن ابنتهم البالغة من العمر سبع سنوات حصلت على "تحية كف" (High-five) منه.
ووفقاً لفاطمة، كانت العائلة تخطط لنزهة في عطلة نهاية الأسبوع عندما اقترح زوجها، محمد عجيل، الذهاب إلى "ذا سكوير". وقالت: "لقد رأينا أن هناك متاجر مؤقتة وأنشطة أخرى، لذا اعتقدنا أنها ستكون نزهة ممتعة للأطفال". وقد زاروا الوجهة مع طفليهما، إنايا عروش (سبع سنوات) وإيفان حمد (سنتان).
بعد حوالي 20 دقيقة من وصول الزوجين إلى هناك، لاحظا الناس يهرعون إلى أحد الجوانب. وقالت: "كان الأطفال في منطقة اللعب، ولاحظنا الناس يركضون. قال زوجي ممازحاً: ربما الشيخ محمد هنا. ضحكت وأجبته بأنه إذا كان حاكم الإمارة سيأتي، فلن يأتي بمثل هذا الفريق الأمني الصغير".
بدافع الفضول، سارت العائلة إلى هناك، ولدهشتهم، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالفعل يقوم بجولة في المنطقة. وتذكرت قائلة: "كنا في حالة صدمة ومفاجأة تامة. أعتقد أن مقابلة سموه في الشارع هي حلم سري لكل مقيم في دبي. نحن نقرأ هذه القصص في الأخبار لكننا لا نتوقع حقاً أن يحدث ذلك لنا".
ولتوثيق هذه اللحظة، بدأ زوجها بتصوير فيديو "سيلفي". وفي غمرة الحماس، لم يلاحظ الزوجان على الفور ما حدث. ولم يدركا إلا لاحقاً، أثناء إعادة مشاهدة الفيديو، أن ابنتهما إنايا قد تبادلت "تحية الكف" مع الشيخ محمد.
وقالت: "هرعنا إليها بينما كانت تلعب في منطقة الأطفال، وسألناها عما إذا كانت قد حصلت على تحية كف، فأجابت بكل عفوية: نعم. بدأنا بالضحك لأنها كانت تتصرف وكأنه أمر يحدث كل يوم. كانت تعرف من هو سموه لأنها درست عنه في مادة الدراسات الاجتماعية الخاصة بدولة الإمارات".
تصف فاطمة، التي تعمل أخصائية تغذية، وزوجها الذي يعمل مديراً للمشاريع، واللذان يعيشان في الإمارات منذ ما يقرب من 15 عاماً، اللقاء بأنه تجربة "تحدث مرة واحدة في العمر" وسيظلان يعتزان بها للأبد.
وقد انتشر مقطع الفيديو الذي نشروه للتفاعل على حسابهم في "إنستغرام" بشكل واسع، حيث تمت مشاهدته أكثر من 500,000 مرة. وقالت: "أنا وزوجي لسنا نشطين كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. نشرنا مقطع فيديو على إنستغرام وعندما سجلنا الدخول بعد يومين، وجدنا طوفاناً من الرسائل والقصص (Stories). لقد غمرتنا السعادة".
وقالت إن هذا التفاعل أثار أيضاً الكثير من ردود الفعل من عائلتها الممتدة. وضحكت قائلة: "زارنا أقاربنا وكانوا يصافحون إنايا قائلين: من فضلك دعونا نلمس اليد التي صافحها الشيخ محمد. إنها حقاً تجربة لا تُنسى بالنسبة لنا".