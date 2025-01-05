تحويل العطلات الرسمية في الإمارات إلى إجازات طويلة
أتقنت "زهرة صفا"، وهي مهاجرة هندية تبلغ من العمر 23 عامًا وتعمل في مجال التسويق، فن التخطيط للعطلات في بداية العام. وبدأت عام 2025 بدمج إجازتها السنوية مع عطلة رأس السنة الجديدة الرسمية يوم الأربعاء 1 يناير.
"لقد أخذت إجازة يومي 2 و3 يناير، وبما أن يومي السبت والأحد هما عطلتي الأسبوعية، فقد تمكنت من الاستمتاع بإجازة لمدة خمسة أيام والسفر إلى الهند"، قالت زهرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها في تنسيق إجازاتها. ففي عام 2024، حضرت حفل زفاف إحدى صديقاتها في الهند من خلال تنسيق إجازتها السنوية مع عطلتي العيد الوطني اللتين تستمران لمدة يومين. وأوضحت: "أخذت يومين إجازة بعد العطلات، مما منحني ستة أيام (إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع) لحضور الحدث".
في عام 2022، جمع مصمم الجرافيك طلال منصور إجازته مع احتفالات اليوم الوطني. وقال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا: "لحسن الحظ، لا تحسب شركتي العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع كجزء من الإجازة السنوية. من خلال استخدام بضعة أيام إجازة فقط ودمجها مع عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، تمكنت من الاستمتاع بإجازة ممتدة". وأضاف: "وإذا سنحت الفرصة، فلن أتردد في القيام بذلك مرة أخرى".
حسنًا، سيحظى المقيمون في الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الفرص إلى جانب العطلات الرسمية التي تستمر 13 يومًا للاستمتاع ببعض العطلات الممتدة في عام 2025 - إذا خططت لعطلاتك بشكل صحيح. لا تقلق؛ نحن نوفر لك ما تحتاجه! لقد قمنا بالحسابات ونقوم بتقسيم العطلات الرسمية لك حتى تتمكن من البدء في التخطيط.
يناير: 5 أيام (عطلة رأس السنة)
ربما تكون عطلة رأس السنة الجديدة قد انتهت، ولكن مثل "زهارا"، ربما اغتنم العديد منكم الفرصة لقضاء عطلة لمدة خمسة أيام. وإذا خططتم لذلك بشكل صحيح من خلال أخذ إجازة يوم الخميس 2 يناير ويوم الجمعة 3 يناير، فلابد أنكم استمتعتم بعطلة نهاية أسبوع مدتها خمسة أيام عندما تجمعون بين هذين اليومين وعطلة نهاية الأسبوع العادية.
أبريل: 9 أيام (عيد الفطر)
وستمنح عطلة عيد الفطر الإسلامية المقيمين ما يصل إلى أربعة أيام إجازة هذا العام. ووفقًا لمجلس الوزراء الإماراتي، ستكون الأيام الثلاثة الأولى من شوال (الشهر الذي يلي رمضان) عطلة. وإذا استمر رمضان 30 يومًا، فسيكون يوم 30 رمضان أيضًا عطلة، مما يمنح المقيمين إجازة لمدة أربعة أيام (من 30 رمضان إلى 3 شوال). ومع ذلك، إذا استمر رمضان 29 يومًا، فستغطي العطلة الأيام الثلاثة الأولى من العيد فقط (من 1 شوال إلى 3 شوال).
اعتمادًا على رؤية الهلال، إذا بدأ شهر رمضان يوم السبت 1 مارس وانتهى يوم الأحد 30 مارس، فمن المرجح أن يقع عيد الفطر من يوم الاثنين 31 مارس إلى الأربعاء 2 أبريل. إذا كنت تخطط لأخذ إجازة يوم الخميس 3 أبريل والجمعة 4 أبريل، فسوف تستمتع بإجازة مجتمعة لمدة تسعة أيام.
يونيو: 10 أيام ( يوم عرفة / عيد الأضحى)
يوم عرفة، الذي يعتبر أقدس يوم في الإسلام، سيكون عطلة هذا العام، حيث يصادف التاسع من ذي الحجة. وسيتبع ذلك عطلة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى (10-12 ذي الحجة)، مما يمنح السكان عطلة لمدة أربعة أيام إجمالاً.
وبناءً على رؤية الهلال، من المتوقع أن يوافق يوم عرفة يوم الجمعة 6 يونيو، والذي تم الإعلان عنه بالفعل كعطلة رسمية. وستستمر عطلة عيد الأضحى من السبت 7 يونيو إلى الاثنين 9 يونيو. إذا كنت تشعر بالمغامرة ويمكنك أخذ أربعة أيام إضافية إجازة، فباستخدام الإجازة السنوية من الثلاثاء 10 يونيو إلى الجمعة 13 يونيو، يمكنك الاستمتاع بإجازة لمدة 10 أيام والعودة إلى العمل يوم الاثنين 16 يونيو، على استعداد للتعامل مع جميع أعباء العمل (أليس كذلك؟).
يونيو : 3 أيام (رأس السنة الهجرية)
سيكون الأول من محرم يوم عطلة رسمية للمقيمين، حيث يصادف بعد أسبوعين فقط من عطلة عيد الأضحى. ومن المتوقع أن تصادف هذه العطلة يوم الجمعة 27 يونيو، مما يعني أنه عند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع، ستستمتع بعطلة لمدة ثلاثة أيام.
سبتمبر: 9 أيام ( المولد النبوي الشريف)
سيحصل المقيمون على إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يعتقد أنه يوافق 12 ربيع الأول. ومن المتوقع أن يكون ذلك في عام 2025 يوم الجمعة 5 سبتمبر. وإذا كنت تفضل عدم استخدام أي إجازة سنوية، فستظل تحصل على إجازة لمدة 3 أيام. ومع ذلك، إذا كان رئيسك سعيدًا برؤيتك سعيدًا، فخطط مسبقًا وتقدم بطلب للحصول على إجازة سنوية لمدة أربعة أيام، مما سيمنحك إجازة لمدة 9 أيام حتى الأحد 7 سبتمبر.
ديسمبر : 9 أيام "العيد الوطني لدولة الإمارات"
في آخر أيام العطل الرسمية لعام 2025، سيحصل المقيمون على يومين إجازة في منتصف الأسبوع للاحتفال باليوم الوطني - الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر. ولكن لماذا نتوقف عند هذا الحد؟ يمكنك تحويل هذا إلى إجازة لمدة أسبوع من خلال التقدم بطلب للحصول على إجازة سنوية يوم الاثنين 1 ديسمبر والخميس 4 ديسمبر. مع تضمين عطلتي نهاية الأسبوع، سيكون لديك إجازة لمدة 9 أيام لاختتام العام.
ومع ذلك، لا يتمتع الجميع بالمرونة اللازمة للجمع بين العطلات الرسمية وإجازاتهم السنوية. شاركتنا WL، وهي معلمة باكستانية في مرحلة الطفولة المبكرة تبلغ من العمر 43 عامًا، تجربتها في العمل في حضانة حيث لم يُسمح للموظفين بدمج الإجازات مع العطلات الرسمية. "في حالتنا، إذا قمنا بربط العطلات الرسمية بالإجازة السنوية، فسيتم خصم العطلات الرسمية من رصيد إجازاتنا السنوية. وهذا يجعل من الصعب على الموظفين إدارة إجازاتهم بكفاءة".
ملاحظة: باستثناء عطلات عيد الفطر، يمكن نقل جميع العطلات الأخرى إلى بداية الأسبوع أو نهايته. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال قرار من مجلس الوزراء الإماراتي. وتعتمد عطلات عيد الفطر مثل التقويم الإسلامي على رؤية الهلال.