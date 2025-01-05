تحويل العطلات الرسمية في الإمارات إلى إجازات طويلة

سيحصل المقيمون على إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يعتقد أنه يوافق 12 ربيع الأول. ومن المتوقع أن يكون ذلك في عام 2025 يوم الجمعة 5 سبتمبر. وإذا كنت تفضل عدم استخدام أي إجازة سنوية، فستظل تحصل على إجازة لمدة 3 أيام. ومع ذلك، إذا كان رئيسك سعيدًا برؤيتك سعيدًا، فخطط مسبقًا وتقدم بطلب للحصول على إجازة سنوية لمدة أربعة أيام، مما سيمنحك إجازة لمدة 9 أيام حتى الأحد 7 سبتمبر.