تحويل التحديات إلى فرص: الإمارات تحقق 67% من أهداف رؤية 2031

ذكر أن الإمارات قطعت وعدًا في 2015 بالاحتفال بتصدير آخر برميل نفط، تبعه تخطيط اقتصاد ما بعد النفط. وكان الهدف رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ 69%. وقال: "اليوم، وبفضل جهود الفرق الوطنية، وصلت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 77.5% خلال النصف الأول من عام 2025﻿." وأوضح: "هدفنا هو الوصول إلى 80% بحلول عام 2031، ووفقًا للتوقعات الحالية نحن على المسار لتحقيق ذلك قبل الموعد المحدد﻿."