تحويل الأموال دولياً من الإمارات: السرعة والتوفير في عصر الدفع الرقمي

التحويلات المالية من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم تتجاوز مجرد تحويلات مالية إلى عائلاتهم في أوطانهم؛ فهي ركيزة أساسية لتدفقات العملات الأجنبية. تُسهم هذه التدفقات المالية في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز دخل الأسر، بل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

مع سهولة التحويلات الرقمية، أصبح إرسال الأموال إلى الخارج أسرع وأسهل وأوفر. بفضل انتشار التطبيقات الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية عبر الهاتف المحمول، أصبح بإمكان المغتربين الآن تجنب الرسوم الباهظة والإجراءات المطولة للبنوك التقليدية.

بعض التطبيقات تُقدّم رسوماً مجانية أو رمزية عند إرسال الأموال من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى. بعضها لا يتطلب رسوم تسجيل، أو حداً أدنى للرصيد، أو حساباً مصرفياً. كل ما يحتاجه العملاء هو رقم هاتف جوال نشط في الإمارات العربية المتحدة، وبطاقة خصم أو بطاقة ائتمان مع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. إليك قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إرسال أموالك من خلالها وكيفية عملها: