تحويل الأموال دولياً من الإمارات: السرعة والتوفير في عصر الدفع الرقمي

التحويلات المالية من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم تتجاوز مجرد تحويلات مالية إلى عائلاتهم في أوطانهم؛ فهي ركيزة أساسية لتدفقات العملات الأجنبية. تُسهم هذه التدفقات المالية في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز دخل الأسر، بل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
مع سهولة التحويلات الرقمية، أصبح إرسال الأموال إلى الخارج أسرع وأسهل وأوفر. بفضل انتشار التطبيقات الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية عبر الهاتف المحمول، أصبح بإمكان المغتربين الآن تجنب الرسوم الباهظة والإجراءات المطولة للبنوك التقليدية.
بعض التطبيقات تُقدّم رسوماً مجانية أو رمزية عند إرسال الأموال من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى. بعضها لا يتطلب رسوم تسجيل، أو حداً أدنى للرصيد، أو حساباً مصرفياً. كل ما يحتاجه العملاء هو رقم هاتف جوال نشط في الإمارات العربية المتحدة، وبطاقة خصم أو بطاقة ائتمان مع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. إليك قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إرسال أموالك من خلالها وكيفية عملها:
اشتهرت بوتيم في البداية بين المغتربين كمنصة اتصال VoIP، ويمكنهم الآن تحويل الأموال عبر أكثر من 170 دولة. في عام 2023، أطلقت بوتيم أول خدمة تكنولوجيا مالية لها، وأول خدمة تحويل أموال دولية عبر الدردشة في العالم، وذلك في الإمارات العربية المتحدة والهند والفلبين.
بفضل شراكتها مع ماستركارد وشركات التكنولوجيا المالية الإقليمية، تتيح بوتيم الآن للمستخدمين إرسال الأموال مباشرةً إلى حساباتهم المصرفية أو محافظهم الإلكترونية في بلدان متعددة. يتكامل بوتيم مع ميزة محفظته الإلكترونية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة معاملاتهم وتتبعها.
المميزات الرئيسية:
أسعار الصرف التنافسية
رسوم ضئيلة أو معدومة للممرات المختارة
التحويلات إلى دول مثل الهند وباكستان والفلبين ومصر
متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع التتبع في الوقت الفعلي
يُمكن للمغتربين إرسال الأموال إلى أكثر من 30 دولة عبر كريم باي. من دفع الفواتير إلى التحويلات المحلية والدولية، يُمكن للعملاء إدارة معظم احتياجاتهم المالية مباشرةً عبر كريم باي.
أطلقت كريم باي خدمة تحويل الأموال من نظير إلى نظير في عام 2022، مما يسمح للعملاء بإرسال وطلب واستلام الأموال باستخدام رقم هاتف أو رمز الاستجابة السريعة الشخصي أو رابط الدفع الشخصي دون الحاجة إلى رقم IBAN أو رقم الحساب.
وباستخدام أسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية التي تقل بنسبة 50% عن أسعار البنوك، يمكن للعملاء تحويل ما يصل إلى 45 ألف درهم في معاملة واحدة وما يصل إلى 135 ألف درهم شهرياً.
المميزات الرئيسية:
التحويلات الدولية منخفضة التكلفة
تسليم فوري أو في نفس اليوم في قنوات مختارة
التكامل مع بطاقات الخصم الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
واجهة سهلة الاستخدام مع دعم متعدد اللغات
تُعدّ e& money، المعروفة سابقاً باسم محفظة اتصالات، جزءاً من توسّع مجموعة اتصالات الإماراتية في مجال التكنولوجيا المالية. بفضل محفظتها الرقمية، يُمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى الخارج مباشرةً من هواتفهم الذكية برسوم رمزية وأسعار صرف تنافسية.
قامت شركة e&money بتوسيع خدماتها المالية من خلال تقديم التحويلات الدولية والمحلية، ودفع الفواتير، وإعادة الشحن، والهدايا، ودفع البطاقات، والإقراض والعديد من الخدمات المالية الأخرى.
الميزات الرئيسية:
مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
التحويلات المباشرة إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية
التحويلات المالية الدولية إلى أكثر من 200 دولة
يدعم مدفوعات المرافق، وعمليات الشراء داخل التطبيق، والتحويلات المحلية أيضاً
توفر هذه المنصة تحويلات مالية سريعة ومنخفضة الرسوم، خاصةً للأفراد الذين يرسلون الأموال إلى دول في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. ورغم حداثة وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تحظى بشعبية واسعة بفضل رسوم التحويل المجانية، وأسعار الصرف التنافسية، وسرعة التحويل.
المميزات الرئيسية:
لا توجد رسوم تحويل في العديد من الممرات (على سبيل المثال، إلى الهند وباكستان وغانا وبنجلاديش)
أسعار الصرف التنافسية
تسليم سريع، غالباً في غضون دقائق
واجهة بسيطة وتسجيل سريع
لولو موني هي منصة التحويلات والدفع الرقمية التي تقدمها لولو للصرافة. من خلال التطبيق، يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى أكثر من 170 دولة بسهولة وأمان.
يحتفظ التطبيق بسجل آمن لجميع المعاملات، ويمكنك الوصول إليه بسهولة. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إرسال الأموال نقداً، أو باستخدام بطاقة مسبقة الدفع، أو باستخدام محفظة رقمية مرتبطة.
وتشمل مزاياها البارزة مراقبة الأسعار في الوقت الفعلي، وطرق الدفع المرنة، والرسوم التنافسية، والدعم التنظيمي القوي، والامتيازات الإضافية مثل نقاط الولاء وحلول التحويلات الجاهزة للمطورين.
تطبيق الأنصاري للصرافة هو تطبيق رقمي متكامل لتحويل الأموال وإدارة البطاقات المدفوعة مسبقاً ودفع الفواتير وتذاكر الطيران وإعادة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية.
لدينا خيارات دفع متعددة مثل التحويلات المصرفية عبر الإنترنت، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم/ فيزا ماستركارد، والخصم المباشر، وبطاقة باي بلاس أو حتى النقد في الفرع لجعل تجربتك معنا مريحة قدر الإمكان.
تطبيق الأنصاري للصرافة، الخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُرسل الأموال على مدار الساعة مع أسعار صرف فورية وإشعارات بأسعار الصرف. يوفر التطبيق تشفيراً مصرفياً، وطبقاتٍ لمنع الاحتيال، وتصفحاً آمناً داخل التطبيق.
يوني موني (المعروفة سابقاً باسم الإمارات العربية المتحدة للصرافة) هي علامة تجارية عالمية للخدمات المالية تحت مظلة ويز فاينانشال/فينابلر، ومقرها أبوظبي. تعمل في أكثر من 30 دولة، وتتمتع بحضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأستراليا، وكندا، وغيرها.
هي شركة عالمية تقدم خدمات تحويل الأموال، والصرف الأجنبي، والمدفوعات، وخدمات السفر، وحلول الائتمان. تتميز بالشفافية، حيث تُعرض رسومها المنخفضة بالدرهم الإماراتي مباشرةً، دون أي رسوم خفية أو مفاجآت.
يستخدم التطبيق أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة في السوق، مع إضافة هوامش ربح صغيرة بدلاً من الرسوم الثابتة. بالنسبة للتحويلات المالية داخل الهند، تشمل الرسوم ضريبة السلع والخدمات بنسبة 18% على الرسوم أو هامش صرف العملات الأجنبية، و5% ضريبة تحصيل من المصدر (TCS ) للتحويلات التي تزيد قيمتها عن 30,500 درهم إماراتي سنوياً، وذلك بموجب اللوائح الهندية.
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