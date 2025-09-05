تحويلة مرورية على طريق محطة سنتر بوينت بسبب أعمال مترو دبي "الأزرق"

المشروع الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم من المتوقع أن يحقق أرباحًا تزيد على 56 مليون درهم، كما يُتوقع أن يخدم 200 ألف راكب يوميًا بحلول عام 2030، على أن يرتفع العدد إلى 320 ألف راكب يوميًا بحلول عام 2040.