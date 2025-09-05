تحويلة مرورية على طريق محطة سنتر بوينت بسبب أعمال مترو دبي "الأزرق"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويلة مرورية بالقرب من محطة سنتر بوينت بسبب أعمال الإنشاء الجارية على الخط الأزرق لمترو دبي.
وفي منشور على منصة "إكس"، قالت هيئة الطرق والمواصلات إن الطريق المؤدي إلى الموقف متعدد الطوابق في محطة سنتر بوينت من جهة شارع المطار سيتم إغلاقه، داعية السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية في الموقع للوصول إلى المحطة.
ومن المقرر افتتاح شبكة مترو دبي الجديدة في 9 سبتمبر 2029، حيث ستربط المناطق السكنية بمطار دبي الدولي في غضون 20 دقيقة فقط، وستساهم في تقليل الازدحام المروري بنسبة 20% على الطرق التي تخدمها. كما ستتصل هذه الشبكة مع واحة دبي للسيليكون، أحد أبرز المراكز الحضرية في المدينة.
تحقق من التغريدة أدناه:
يمتد مشروع التوسعة لمترو دبي بطول 30 كيلومترًا ويشمل 14 محطة، وسيضم 28 قطارًا ليصل إجمالي شبكة المترو إلى 78 محطة وبطول 131 كيلومترًا.
المشروع الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم من المتوقع أن يحقق أرباحًا تزيد على 56 مليون درهم، كما يُتوقع أن يخدم 200 ألف راكب يوميًا بحلول عام 2030، على أن يرتفع العدد إلى 320 ألف راكب يوميًا بحلول عام 2040.
ستتمكن الشبكة من نقل 46 ألف راكب في الساعة بالاتجاهين، ومن شأنها تقليل الازدحام بنسبة 20% على الطرق التي تغطيها. سيربط الخط الجديد تسع مناطق رئيسية عبر المدينة تشمل: مردف، الورقاء، المدينة العالمية 1 و2، واحة دبي للسيليكون، المدينة الأكاديمية، المنطقة الصناعية في رأس الخور، مرسى خور دبي، ودبي فيستيفال سيتي وهي مناطق يتوقع أن تضم أكثر من مليون نسمة، بحسب ما ورد في الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040.
ومن المتوقع أن يتراوح وقت السفر على طول الطريق بين 10 إلى 25 دقيقة.
سيضم الخط الأزرق لمترو دبي 14 محطة، منها ثلاث محطات تبادلية: محطة الخور في الجداف على الخط الأخضر، محطة سنتر بوينت في الراشدية على الخط الأحمر، ومحطة المدينة العالمية 1 على الخط الأزرق، بالإضافة إلى المحطة الشهيرة التي ستقام في خور دبي. ويشمل الخط تسع محطات مرتفعة وخمس محطات تحت الأرض.